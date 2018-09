Damien Chazelle contesta a los ofendidos por que 'First Man' no muestre la bandera americana siendo clavada en la Luna

Hace un par de días os presentábamos el impresionante trailer final de 'First Man', la nueva película de Damien Chazelle en la que el director de 'Whiplash' y 'La La Land' explora la figura de Neil Armstrong durante la misión que llevó al hombre a la Luna. Largometraje que ha sido recibido con entusiasmo por el público del Festival de Venecia, pero que no ha conseguido sumarse a la cada vez más estúpida e imparable "rueda de la ofensa".

En esta ocasión, la polémica ha surgido por la decisión de Chazelle de no mostrar el instante en el que se clavó la bandera norteamericana sobre la superficie lunar; algo que ha molestado al sector más patriota y conservador yanqui y que ha invitado a algunas personalidades políticas a dar su opinión al respecto. A continuación, podéis leer un tuit del senador republicano Marco Rubio para haceros una idea de la situación.

This is total lunacy. And a disservice at a time when our people need reminders of what we can achieve when we work together. The American people paid for that mission,on rockets built by Americans,with American technology & carrying American astronauts. It wasn’t a UN mission. https://t.co/eGwBq7hj8C