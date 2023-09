Denis Villeneuve y Paul Thomas Anderson elogian 'Oppenheimer' y recuerdan que el cine es una "forma de arte" y no solo "contenido"

Dentro del torbellino de pensamientos y sensaciones que me arrolló tras la proyección de 'Oppenheimer', hubo una idea que prevaleció sobre el resto y que podría resumirse como "la película es maravillosa pero se va a pegar un buen batacazo en taquilla". Pocas veces me he alegrado tanto de haberme equivocado en con uno de estos pronósticos.

Larga vida al gran formato

Pero ojo, porque no he sido el único que se ha sorprendido por la magnífica recepción de lo último de Christopher Nolan, que ya ha superado los 913 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, por parte del público. Durante una entrevista con Associated Press, Denis Villeneuve también ha manifestado su asombro ante el logro.

"La cifra en la que se encuentra en este momento ha superado completamente mis expectativas. Es una película de tres horas en la que la gente habla sobre física nuclear".

Además, el director de 'Dune' ha defendido a 'Oppenheimer' como una muestra más de que las proyecciones en gran formato son el futuro del cine en salas. Sin ir más lejos, AP afirma que las 25 pantallas IMAX de 70mm en las que se ha proyectado el largometraje han recaudado cerca de 20 millones de dólares, mientras que las de 70mm estándar han sumado 14 millones.

"El futuro del cine es IMAX y los grandes formatos. El público quiere ver algo que no puede tener en casa, que no puede tener en streaming. Quieren vivir un evento. Existe esta idea de que las películas, en la mente de algunas personas, se convirtieron en contenido en lugar de una forma de arte. Odio esa palabra, 'contenido'. El hecho de que películas como 'Oppenheimer' se estrenen en la gran pantalla y se conviertan en un evento vuelve a poner el foco en la idea de que es una tremenda forma de arte que debe ser experimentada en los cines".

Paul Thomas Anderson, otro gran defensor del fotoquímico y el gran formato, se alinea con la opinión de Villeneuve: el futuro es la pantalla —muy— grande.

"Cuando un cineasta tan talentoso como Chris te señala y te dice a dónde ir... escuchas. Y el público ha sido recompensado por ello. Conozco a algunos aficionados al cine que condujeron desde El Paso hasta Dallas para ver la película correctamente. Eso son unas 18 horas de viaje.

No creo que haya nadie que pueda estar en desacuerdo: ver 'Oppenheimer' en película es superior en todos los sentidos. Sin mencionar que la gente está cansada de preguntar, '¿Por qué iría a un cine a ver televisión?' Buena pregunta... ya no tienes que hacerlo. Yo llamaría a esto la forma en que la naturaleza se cura a sí misma".

En lo que a mí respecta, tras haber visto varias proyecciones en 70mm —tres de ellas producciones de Christopher Nolan—, no puedo llevar la contraria a este par de titanes.

En Espinof | Las mejores películas de 2023 y dónde las puedes ver