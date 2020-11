El director de 'Doctor Strange' afirma que todas las películas hechas hasta ahora de Spider-Man pertenecen al MCU

La tercera aventura en solitario de Tom Holland no deja de dar pie a infinidad de comentarios tras el anuncio de que Jamie Foxx iba a recuperar a Electro, el villano que había interpretado en 'The Amazing Spider-Man 2'. ¿Están entonces conectadas las otras películas sobre el trepamuros realizadas por Sony con el MCU? Scott Derrickson, director de 'Doctor Strange', afirma que sí.

En concreto, Derrickson respondió a una duda lanzada en twitter por el también cineasta Duncan Jones, responsable de cintas como 'Moon' o 'Código fuente', sobre si la película animada 'Spider-Man: Un nuevo universo' pertenecía al MCU. Derrickson no dudó en señalar lo siguiente.

All Spider-man iterations are defacto MCU. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) November 23, 2020

Todas las iteraciones de Spider-Man son parte del MCU de facto.

Recordemos que hay fuertes rumores sobre la presencia de los multiversos en la nueva película del trepamuros, lo cual abriría la puerta a la participación en la misma tanto de Tobey Maguire como de Andrew Garfield, los dos actores que dieron vida a Peter Parker con anterioridad. Eso no quiere decir que esas películas pasen a formar parte oficialmente del MCU -suena a excusa para que formen pare del canon una película y luego olvidarse de ello-, pero sí facilita mucho las cosas con esa conexión que establece Derrickson.

Además, Derrickson iba a ocuparse en un principio de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' antes de abandonar el proyecto por diferencias creativas con Marvel, por lo que algo sí debe saber sobre qué planes de futuro tiene la compañía. Y además está confirmado que Benedict Cumberbatch también va a aparecer en esa tercera película de Spider-Man...

Siempre queda la posibilidad de que sea una broma, pero hay demasiadas señales apuntando en esa dirección...