El director de 'La matanza de Texas' de Netflix ya piensa en la secuela: "Tengo algunas ideas muy buenas si Legendary quiere hacer otra"

Hay franquicias a las que no hay manera de detener, y es posible que la última entrega de 'La matanza de Texas' en Netflix haya pavimentando el camino para una secuela. O al menos, su director David Blue García dice tener muchas ideas para hacer una película más.

La última entrega de la saga se estrenó la semana pasada en la plataforma de streaming y dejó plantadas algunas semillitas para una continuación en su escena post-créditos. Todavía no se ha confirmado nada, pero García asegura que está a bordo del proyecto si 'La matanza de Texas 2' saliese adelante.

"De hecho, he estado haciendo una tormenta de ideas bastante a menudo sobre qué pasaría a continuación en esta historia, o simplemente otro cuento en este mundo", explicó el director en una entrevista con The Hollywood Reporter. "Tengo algunas ideas muy buenas que me encantaría proponer si Legendary quiere hacer otra película".