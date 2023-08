"Es una elección artística". Christopher Nolan explica por qué los diálogos de 'Oppenheimer' pueden ser difíciles de entender

Desde hace una larga temporada, el estreno de una película de Christopher Nolan no sólo llega acompañado de su correspondiente ración de hype y de la confrontación de rigor en redes entre amantes y detractores —lo del término medio se perdió hace mucho—; también suele traer bajo el brazo las quejas de buena parte de espectadores sobre la mezcla de sonido.

"No se oye. ¡No se oyeeeee!"

Uno de los comentarios más escuchados desde hace años tras la proyección de una película de Nolan es "Los diálogos no se entienden". Ocurrió con 'Dunkerque', se repitió con 'Tenet' y, como no podría ser menos, 'Oppenheimer' ha vuelto a traer a la palestra una polémica a la que, al fin, hemos podido dar sentido gracias al propio cineasta.

El máximo responsable del título protagonizado por Cillian Murphy ha explicado durante una entrevista con Insider el que podría ser el motivo principal por el que mucha gente no termina de escuchar bien qué dicen los personajes en algunas escenas: se niega en rotundo a utilizar la técnica del Automated Dialogue Replacement, o ADR para los amigos.

En ella, se regraban líneas de diálogo en posproducción para solventar algunos problemas que hayan podido surgir en set o, incluso, para retocar el texto y modificar algunas frases con el fin de apoyar la narrativa. Para Nolan, prescindir del ADR no es más que una "elección artística".

"Prefiero usar la actuación que se dio en el momento en lugar de que el actor lo vuelva a expresar después. Es una elección artística con la que algunas personas no están de acuerdo, y eso es su derecho".

El caso de los rodajes del británico es muy particular, ya que es un fiel siervo del gran formato fotoquímico, lo cual implica cámaras tremendamente ruidosas —para los estándares de la industria—. Pero el autor se muestra optimista con los avances tecnológicos, especialmente en lo que respecta al software. Si la herramienta de aislamiento de voz de un programa para usuarios mortales como es Final Cut ya sorprende, no me imagino las armas con las que cuentan en estas grandes producciones.

"Hay ciertas mejoras mecánicas. De hecho, Imax está construyendo nuevas cámaras en este momento que serán aún más silenciosas. Pero el avance real está en la tecnología de software que te permite filtrar el ruido de la cámara. Eso ha mejorado enormemente en los 15 años más o menos que he estado usando estas cámaras, lo que te permite hacer escenas más íntimas que no habrías podido hacer en el pasado".

