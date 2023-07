Antes de 'Oppenheimer': llega a streaming un riguroso documental con todas las claves históricas para entender la última bomba de Christopher Nolan

Probablemente tengas las redes sociales llenas de memes de 'Barbenheimer', el evento del verano que une el mismo fin de semana el estreno de 'Barbie' de Greta Gerwig y la última película de Christopher Nolan, 'Oppenheimer', ambas serán dos de las películas más comentadas de 2023, pero esta última tiene un timing especial para recordarnos que la historia aún nos persigue. Ahora llega a streaming un nuevo documental que nos ayuda a poner contexto sobre el personaje.

Creada por el director de la trilogía Batman 'El caballero oscuro', la película protagonizada por Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr y Florence Pugh, entre otros, se basa en el libro de Kai Bird y Martin Sherwin, 'American Prometheus', y ahora que se acerca su lanzamiento el viernes 21 de julio, una buena forma de documentarse sin tener que leer todo el volumen sobre la figura, es ver el largometraje 'Oppenheimer: el dilema de la bomba atómica' (To End All War: Oppenheimer & the Atomic Bomb, 2023) que corrige la distorsión de los hechos retratados en el film sin toda la diligencia o parcialidad esperable.

El hombre y su tiempo

El documental explora la vida del científico, cuya brillantez condujo a la destrucción en una escala previamente inimaginable, pero en la mayor parte del metraje está articulada a través del legado de la bomba atómica, desde su desarrollo hasta su explosión y su aura política integral. El impacto de su creación es rico y abarca todo, desde películas de autor a la serie B. Durante décadas después del horrible resultado del Proyecto Manhattan, el mundo ha sido consciente de las consecuencias reales.

'El dilema de la bomba atómica' retrata el viaje de J. Robert Oppenheimer, de ser científico ambicioso a un hombre atormentado por el papel central que desempeñó en el desarrollo de la bomba atómica, algo presente en la película de Nolan, pero aquí hay un seguimiento de todo el programa nuclear de EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial y explora las consecuencias de la primera detonación, cuando se creador se convirtió en un paria tras aclararse las implicaciones de su obra, y cómo cambiaron el mundo.

Para ello, la película cuenta con animaciones narrativas, explicaciones didácticas y un minucioso retrato del período previo a la creación de la bomba, con entrevistas seleccionadas a Christopher Nolan, Bill Nye, el nieto Charles Oppenheimer, la superviviente de Hiroshima Hideko Tamura y muchos otros. Hay un buen fresco inmediato del tiempo, la construcción del pueblo en Alamogordo y las personas involucradas en cada escenario, de modo que las narraciones capturan la autenticidad del momento.

El complemento perfecto para la película

El documental, además, logra algo que la película no consigue en sus tres horas, y es hacer comprender de forma sencilla conceptos complejos de la física, como la energía atómica, la fisión nuclear, y la estructura de la bomba, con estupendas representaciones visuales simplificadas que explican una información extraterrestre de una manera atractiva y concisa, manteniendo la cohesión visual con el resto del aspecto y texturas del documental.

Hay otro tipo de animaciones esquemáticas que se entrelazan a la perfección entre las entrevistas, imágenes de archivo y fotografías. Secuencias narrativas que retratan eventos históricos mientras construyen valor emocional, otras anécdotas contadas de forma alternativa al blockbuster. Cristobal Cassel, productor ejecutivo, director y escritor, afirma que su trabajo busca encontrar:

"Esa dicotomía entre alguien que ha desatado este monstruo y que también es la voz de advertencia más fuerte contra él".

La bomba atómica cambió la naturaleza de la guerra para siempre, provocó la muerte de cientos de miles de personas y desató la histeria colectiva, pero en su origen su ideólogo solo accedió a hacerla para poner fin a la Segunda Guerra Mundial, pero a su vez lo destruyó y su gobierno se volvió contra él. Un tema que la película se pasa por encima es que Hitler había muerto hacía un tiempo y que la guerra estaba prácticamente terminando, antes de que se lanzara el primer gran ataque, lo que deja la participación activa de Oppenheimer en Nagasaki en un lugar más crítico que el dibujado por Nolan.

Los momentos finales del documental son mucho más intensos también que la película al dibujar un presente en el que, aunque no se han utilizado armas nucleares en conflictos armados en casi 70 años, todo ese tiempo se ha empleado en desarrollar estas armas de destrucción masiva hasta extremos inimaginables, una realidad que va más allá de la autopercepción de "destructor de mundos" que el creador del diseño original podría haber imaginado, lo que hace que los títulso de crédito inoculen una ansiedad e incertidumbre que el biopic no es capaz de trasladar en sus momentos finales.

