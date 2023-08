España quiere a Christopher Nolan: 'Oppenheimer' ya es la película más taquillera del director en nuestro país

He de reconocer que lo primero que pensé nada más concluir la proyección de 'Oppenheimer' fue "es una producción suicida y se la va a pegar en taquilla". El hecho de acabar de presenciar una suerte de biopic de tres horas con fragmentos en blanco y negro, sin un solo ápice de acción y que centra su narrativa en conversaciones entre cuatro paredes me convirtió instantáneamente en un hombre de poca fe pero, como suele decirse, Spain is different.

La españita de Nolan

Contra todo pronóstico, el largometraje dirigido por Cillian Murphy se ha convertido en el más taquillero del realizador en tierras españolas seis semanas después de su estreno. Concretamente, tras su espectacular lanzamiento estimado en 3,07 millones de dólares, ya ha superado con 19,7 millones; sumando un total de 777 millones en todo el mundo.

Este montante ha logrado eclipsar a las rentables dos secuelas de 'Batman Begins', que sumaron 16,3 millones de dólares en el caso de 'El caballero oscuro' y 15,3 millones en el de 'La leyenda renace', y a una 'Interstellar' que cerró su periplo en nuestras salas con 12,1 millones de dólares en el bolsillo. Pero este no es el mayor hito que ha logrado la historia del padre de la bomba atómica.

Si algo llega a sorprender es que 'Oppenheimer', según confirma Deadline, ha arrebatado el primer puesto con lo más taquillero del director dentro de nuestras fronteras a la mismísima 'Origen', que hasta ahora coronaba el top del cineasta con una suma aproximada a los 18,5 millones de dólares. ¿Habrá tenido que ver el fenómeno Barbenheimer o el filme de Nolan ha batido este récord por méritos propios?

