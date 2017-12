Guillermo del Toro cree saber por qué los reboots de los monstruos clásicos no están funcionando

El futuro del Dark Universe de Universal está en el aire tras la marcha de sus dos principales responsables. El flojo recibimiento de 'La momia' ('The Mummy') tampoco ayuda a tener esperanzas en que logren reconducir la situación, pero esos monstruos clásicos perfectamente podrían ser la base de un apasionante universo. Lo que nos falta es alguien que tenga una visión que sepa conectar con el público actual y sacar lo mejor de los personajes, pero lo complicado es encontrarlo.

Esa persona pudo ver Guillermo del Toro, ya que Universal le ofreció las riendas del Dark Universe allá por 2007, pero el realizador de 'La forma del agua' ('The Shape of Water') rechazó la oferta. Él mismo no ha dudado en señalar que es la única vez que se ha arrepentido de rechazar un proyecto, lo cual ha llevado a que le hayan preguntado el motivo por el que cree que estos reboots no están funcionando y esto es lo que ha comentado al respecto:

Creo que hay una actitud post-moderna hacia el género que trata de desarmarlo o desmontarlo de una forma post-moderna y considero que cuando abordas estos personajes con amor sincero es mucho menos seguro porque no estás por encima del material. Estás embelesado con tu material y es más fácil ser irónico y creo que eso es parte del problema. Pero también tienes cosas ambivalentes como Jordan Peele bordándolo y no haciéndolo irónico, sino reflexivo. Él es la fusión de la veneración y la inteligencia. Está claro que es un buen año para el género.

A fin de cuentas, cualquier proyecto va a salir mejor si uno realmente siente pasión por el mismo y no lo ve desde una posición distante, como un mero trabajo más, y la cosa se complica cuando se trata de personajes muy queridos. Las estrellas son ellos y no tú, no quedándote otra que ajustarte a las necesidades de los mismos en lugar de jugar con ellos a tu antojo para que encajen con las tuyas. Primero ellos y luego todo lo demás

Ahora solamente nos queda soñar con la posibilidad de que Universal vuelve a ofrecerle la posibilidad de tener bajo su control a personajes como Frankenstein, Drácula, La Momia o el Monstruo de la Laguna Negra. Estoy convencido de que él sabría cómo abordarlos y exprimir todo lo que tienen de dar por sí mismos. La duda está en si daría con la idea genial para reunirlos de una forma natural y crear ese ansiado universo al estilo de Marvel que desea Universal...

