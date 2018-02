Guillermo del Toro hace un sorprendente cameo en 'La forma del agua'

Hay directores que se sienten cómodos actuando y se reservan pequeños papeles (M. Night Shyamalan en 'El sexto sentido' o 'Señales') pero la mayoría no va más allá de hacer algún cameo si es que alguna vez deciden ponerse delante de las cámaras (Alfred Hitchcock llegó a convertir sus breves apariciones en una especie de sello personal que los fans esperaban con entusiasmo).

Si ya has visto 'La forma del agua' ('The Shape of Water') puede que te sorprenda saber que incluye un cameo de su director y coguionista, Guillermo del Toro. No, no lo busques en ninguna escena porque no lo vas a ver, su participación como actor no consiste en el típico cameo: es una aportación que sólo podemos escuchar.

Nathan Robitaille, supervisor del montaje de sonido, ha desvelado que Del Toro se ocupó de poner la respiración de la criatura. Los efectos sonoros son esenciales para que la película funcione, para que el público entienda la relación que se establece entre el monstruo y la protagonista (Sally Hawkins); por ejemplo, Robitaille grabó arrullos de palomas para insertarlo en algunos momentos íntimos que comparte la peculiar pareja. Y la participación del realizador fue otro elemento clave:

"Una vez que le tuvimos en el estudio, resultó obvio bastante rápidamente que la textura más hermosa procedía de su respiración. Así que empecé a recolectar su respiración entre el rodaje de cada toma y luego lo junté todo."

Así que cuando escuchamos respirar al monstruo, en realidad estamos escuchando a Guillermo del Toro; Robitaille aclara que los momentos más evidentes son cuando la criatura está fuera del agua y le falta aire. Por cierto, 'La forma del agua' está nominada a 13 Óscar, incluyendo los dos premios de sonido.

