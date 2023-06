"He tenido que hacer ajustes durante todo el camino". James Wan habla del reto de dirigir 'Aquaman 2' en plena transición al DCU de James Gunn

Ya faltan menos de dos semanas para que 'Flash' llegue a nuestras salas de cine y, junto a ella, lo que se espera que sea un nuevo reinicio para el Universo DC cinematográfico que pondrá la primera piedra de la transición a la nueva etapa capitaneada por James Gunn y Peter Safran. Un escenario que ha supuesto algún quebradero de cabeza para el bueno de James Wan.

Libertad submarina

El anuncio de que Wan repetiría con las aventuras de Arthur Curry en una secuela de 'Aquaman' se remonta a hace unos cuatro años; un periodo durante el que el plan de Warner Bros. y DC Films y la narrativa del DCU ha cambiado drásticamente, obligando al realizador a realizar ajustes constantes para adaptarse a los entresijos del universo compartido.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, el responsable de 'Aquaman and the Lost Kingdom' ha explicado cómo ha sido el proceso de creación del largometraje y la gran ventaja con la que ha contado a la hora de moldear la película con sus prioridades en mente.

"He tenido que hacer ajustes durante todo el camino. El DCU ha pasado por muchas versiones diferentes, y uno de los desafíos que planteó esta película fue estar al tanto de lo que está sucediendo. Afortunadamente, el universo de Aquaman está bastante separado del resto del mundo. Vamos a visitar muchos reinos submarinos diferentes que no están necesariamente relacionados con lo que está sucediendo en otras películas y personajes, así que somos independientes en ese sentido. Así que puedo contar mi propia historia sin que se vea demasiado afectada, pero al mismo tiempo tengo que ser consciente de lo que ha estado sucediendo".

¿Estará 'Aquaman and the Lost Kingdom' a la altura de su personaje? ¿Se notarán los parches previos al inicio del primer arco del nuevo y flamante DC Universe? Tendremos que esperar hasta el 22 de diciembre de este mismo 2023, fecha en la que se estrenará en cines. Aunque si tenéis ganas de más adaptaciones comiqueras de la Distinguida Competencia, este 18 de agosto tenéis una cita con 'Blue Beetle'. Que no falten los superhéroes.

