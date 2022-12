"Es un insulto para la vida misma". Guillermo del Toro desprecia el arte creado por Inteligencias Artificiales

Parece que el arte generado por la inteligencia artificial podría poner patas arriba todas las disciplinas creativas, ahora que cualquier persona puede usar programas como DALL-E, Midjourney y Free AI Art Generator para crear imágenes como retratos humanos e incluso recrear la estética de directores como Wes Anderson. Ahora, el director de 'Pinocho', Guillermo del Toro, ha estallado contra estos sistemas.

Muchos de los líderes de la industria del entretenimiento siguen siendo escépticos. Guillermo del Toro ha descrito el arte de la IA como "un insulto a la vida misma", citando al renombrado director de cine y animador japonés Hayao Miyazaki:

On the subject of #AIart, Guillermo del Toro (@RealGDT) says he will always "consume, and love, art made by humans." pic.twitter.com/3z4XoqXF0Q