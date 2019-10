'John Wick': Len Wiseman será el director de 'Ballerina', el spin off femenino de la franquicia

Lionsgate, productora de los derechos de la franquicia 'John Wick', ha decidido que Len Wiseman sea el director del primer spin off del universo John Wick, 'Ballerina'. Si lo hacen los demás, el personaje de Keanu Reeves no iba a quedarse atrás.

El legado de Wick

'Ballerina' se centra en una joven asesina que busca su venganza contra las personas que mataron a su familia. La producción está desarrollándose bastante rápido para no perder el furor de la última entrega, 'John Wick: Capítulo 3 - Parabellum', con un guión de Shay Hatten, cuyos créditos incluyen la próxima 'Army of the Dead' de Zack Snyder para Netflix y la propia Parabellum.

La película está siendo producida por Basil Iwanyk, Erica Lee y Chad Stahelski, con la estrella de la trilogía, Keanu Reeves, como productor ejecutivo.

El personaje femenino se vislumbró en la última película de John Wick y no es posible confirmar en este momento si Reeves también estará en la película, aunque si lo hace, será en forma de cameo. Unity Phelan está en los créditos de Parabellum bajo el personaje de Ballerina, pero tampoco podemos confirmar aún que sea la protagonista del spin off.

La franquicia ha recaudado más de 600 millones en todo el mundo en las salas, y es el título de de formato doméstico con mayor recaudación que Lionsgate ha tenido en más de cinco años.

Len Wiseman es un cineasta con experiencia en sagas femeninas, como 'Underworld'. También dirigió la cuarta entrega de 'Jungla de cristal' y es el nombre con más posibilidades de encargarse de la esperada (o no) precuela de la franquicia con Bruce Willis.