'Un lugar tranquilo 3' cambia de director: el autor de 'Pig' se ocupará de la nueva película de la franquicia de John Krasinski

'Pig' fue una de las sensaciones de la temporada pasada. La primera película de Michael Sarnoski llegará a España en mayo, pero el joven cineasta ya tiene a punto su asalto a la industria dirigiendo la tercera entrega de 'Un lugar tranquilo'.

Otro lugar tranquilo

A pesar de que Jeff Nichols era la primera opción, tras la salida del director de 'Take Shelter' Paramount Pictures se ha movido rápidamente buscando un reemplazo, y parece que el director de 'Pig', Michael Sarnoski, está a punto de ser el encargado de dirigir la próxima entrega todavía sin título de la franquicia tranquila. Además Sarnoski también se encargaría del guión.

No hay apenas información sobre la película, solo que no se trataría de una tercera parte, sino un spin-off basado en una idea de John Krasinski, director y (casi) protagonista de las dos primeras películas. La esperanza es que esta película ayude a establecer un universo cinematográfico para la franquicia donde el estudio pueda establecerse en los próximos años. También se sabe que, aunque no está descartado, es probable que Emily Blunt y Krasinski no repitan sus papeles en esta entrega.

Michael Bay repetirá en la producción a través de Platinum Dunes junto con Krasinski. 'Un lugar tranquilo 2', el primer estreno exclusivo en cines posterior a la pandemia, debutó con 57 millones y recaudó casi 300 millones en todo el mundo. 'Pig', que puso a Sarnoski en el mapa de nuevos directores, llamó la atención de todos gracias al estelar papel de Nicolas Cage.