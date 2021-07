"Las mayoría de películas de superhéroes son aburridas". James Gunn está desencantado con el género de 'El Escuadrón Suicida'

'El escuadrón suicida' (The Suicide Squad, 2021) de James Gunn se perfila como una de las películas más taquilleras e importantes de este verano. Sin embargo, en plena promoción del film Gunn ha declarado en una entrevista a SFX Magazine que siente una creciente apatía por el género de superhéroes, lo que ha hecho que haya tratadado de darle una vuelta en su nuevo film, que se estrenará en las salas de cine el próximo 6 de agosto de 2021.

Después de mostrar su decepción con Martin Scorsese por sus declaraciones sobre el cine de Superhéroes, ahora, en la entrevista Gunn ha expresado (entre risas) que las películas de superhéroes:

Martin Scorsese is one of my 5 favorite living filmmakers. I was outraged when people picketed The Last Temptation of Christ without having seen the film. I’m saddened that he’s now judging my films in the same way. https://t.co/hzHp8x4Aj8