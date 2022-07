"Me había olvidado de esas". El director de 'Thor: Love and Thunder' propuso a Natalie Portman salir en su nueva película de 'Star Wars'... y ella le recordó las precuelas

Con el inminente estreno de 'Thor: Love and Thunder', los responsables del filme van desvelando cada vez más cosas sobre el proyecto. Algunas bastante curiosas, como que el lapsus del director al olvidar uno de los trabajos más famosos de Natalie Portman.

Taika Waititi está viviendo un buen momento para su carrera. Desde que hiciera aquella cinta de culto que fue 'Lo que hacemos en las sombras' no ha dejado de triunfar en Hollywood y ya cuenta en su haber como varios proyectos como director, actor o creador: 'Nuestra bandera significa muerte', 'JoJo Rabbit', 'Lightyear', 'Reservation Dogs'... y, por supuesto, lo último de Marvel.

Para 'Thor: Love and Thunder', Waititi quería traer de vuelta a la franquicia al personaje de Jane, desaparecido en al anterior entrega (también dirigida por él). El director quedó tan satisfecho con el trabajo de la actriz que no dudó en proponerle salir en su próximo proyecto de 'Star Wars':

Natalie me dijo: "¿qué va a ser lo próximo que hagas?". Le contesté: "Estoy trabajando en una cosa de 'Star Wars'. ¿Alguna vez has querido salir en una de 'Star Wars'?". Ella me dijo: "Ya he salido en películas de 'Star Wars'". Se me habían olvidado esas.