"No sirve de nada que la gente diga ¡mira, la abuela de Chewbacca!". Taika Waititi rechazará personajes conocidos en su película de 'Star Wars'

La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy dijo a la revista Total Film el mes pasado que "Star Wars" necesitaba "crear una saga completamente nueva" para volver a la pantalla grande y no solo depender de hilos del pasado y eso es exactamente lo que Taika Waititi quiere hacer con su próxima película, la primera de la franquicia desde que la saga Skywalker llegó a un final controvertido con 'El ascenso de Skywalker'.

Waititi dijo recientemente en Total Film que no está interesado en hacer una película con personajes e hilos de historia preexistentes o contar historias de origen. El director de 'Thor: Love and Thunder' comentó:

“Mira, creo que para que el universo de ‘Star Wars’ crezca, tiene que expandirse. No creo que sirva de nada en el universo de 'Star Wars' hacer una película en la que todos digan: 'Oh, genial, bueno, esos son los planos del Halcón Milenario, ah, esa es la abuela de Chewbacca'. Todo eso es independiente, eso es genial, aunque me gustaría tomar algo nuevo y crear algunos personajes nuevos y simplemente expandir el mundo, de lo contrario parece que es una historia muy pequeña”.