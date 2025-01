Mel Gibson alaba 'Gladiator' y reivindica uno de los planos más copiados en el cine contemporáneo. "Es profundo y eficaz"

A pesar de que sea un poco bocachancla, y no tenemos más que escuchar su entrevista en el podcast The Joe Rogan Experience para volver a corroborarlo, hay que reconocer que Mel Gibson es uno de los mejores directores de nuestro tiempo; y peliculones de la talla de 'Braveheart', 'La pasión de cristo', 'Hasta el último hombre' o, especialmente, 'Apocalypto' no dejan ningún tipo de espacio para la duda.

Ese plano del que usted me habla

De hecho, ha sido en el programa de Rogan donde el cineasta ha reconocido que, pese a ser bastante normalucho en el resto de disciplinas, esto del cine se le da bastante bien. Gibson lo expresó de este modo para, a continuación, reivindicar la capacidad del medio para generar sensaciones y estados mentales sin necesitar pecar de obvio.

"Soy bastante normal en la mayoría de las cosas, pero soy bueno en un par de ellas. Sé cómo contar una historia en el cine, sé cómo hacerlo. Es un lugar extraño en el que estar, pero creo que se puede lograr mucho a través del arte y las imágenes, puedes transmitir muchas cosas sin tener que decirlas directamente. Puedes hacer cosas que afecten a las personas emocional o incluso espiritualmente sin ser explícito".

Pero ojo, porque que el bueno de Mel sea un realizador excepcional no está reñido con que sea de lo más normativo. Y es que el ejemplo que pone para ilustrar su reflexión es uno de los planos del cine contemporáneo más repetidos hasta la saciedad, llegando al punto de haber terminado convertido en una suerte de meme: el de la mano pasando por el trigo en 'Gladiator'.

"Siempre me gusta referirme a un plano. Está en una película de Scott y no sabes por qué funciona o por qué es tan efectivo a cierto nivel, pero es un plano profundo y eficaz. Es ese primer plano en Gladiator, donde pasa la mano por el trigo, con esa música y todo. ¿Por qué funciona? No lo sé. No puedes explicarlo, pero funciona".

Por supuesto, no podía terminar su reivindicación de 'Gladiator' sin echar unas merecidas flores a su máximo responsable.

"[Ridley Scott] sabe cómo rodar, y creo que es un esfuerzo válido en la narración si puedes hacer eso. Cada vez que rueda algo, es un deleite visual. Es un festín para los ojos".

