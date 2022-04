'Men' no es "una película de terror intelectual": Alex Garland explica su misterioso nuevo trabajo con A24 sobre la masculinidad tóxica

'Men' hizo su presentación con un inquietante tráiler que evoca el peligro de que una mujer sea observada por hombres con malas intenciones y la paranoia inherente que acompaña al duelo, la unión de los nombres de Alex Garland, Jessie Buckley y A24 ya causó sensación hace unos meses, y ahora se espera un lanzamiento el 20 de mayo en Estados Unidos y por confirmar en España gracias a Vértice.

La actriz nominada al Oscar interpreta a Harper, una joven viuda que ha alquilado una aislada casa de vacaciones en la campiña inglesa tras la muerte de su marido (Paapa Essiedu). Sin embargo, el posadero (Rory Kinnear) advierte a Harper que no muerda la "fruta prohibida" en la propiedad, y Harper no puede dejar de ver su rostro en todos los residentes de la ciudad. A pesar de su premisa con potencial metafórico, según Garland en Entertainment Weekly:

"Men' es una película desde las tripas. Estoy orgulloso de 'Ex Machina', realmente me encanta, pero es una película intelectual. Esta no lo es, creo. En mi opinión, está conectada a una película como 'Annihilation'. Tienen mucho que ver con cómo te sientes acerca de algo, Más interesado en imágenes y sensaciones que en ideas. El misterio de la trama es intencional, una gran parte del mismo se trata de cómo responde el espectador".