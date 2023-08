El montaje inédito de 'Escuadrón Suicida' se estrenará finalmente: David Ayer promete que es "mucho mejor que la versión de Warner" y que James Gunn ya ha hablado con él al respecto

El director David Ayer lleva años deseando sacar su montaje de 'Escuadrón Suicida', pero había llegado un punto en el que todos estábamos perdiendo la esperanza en que eso sucediera. Si Warner no aprovechó el tirón de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' para hacerlo, pocos motivos había para tener esperanzas. Ahora todo eso ha cambiado y ahora la gran duda es cuándo podremos verlo.

El propio cineasta ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que James Gunn le dijo que el #AyerCut "tendría su tiempo para ser compartido", pero sin entrar en más detalles. Todo apunta a que la prioridad ahora mismo es ese relanzamiento de DC con el que Warner se juega muchísimo tras los fracasos de 'Black Adam', '¡Shazam! La furia de los dioses' y 'Flash'.

De hecho, Ayer deja claro que ahora toca ser pacientes, ya que Gunn "se merece lanzar su Universo DC sin más drama sobre viejos proyectos", pero también asegura que "lo único que sé es que mi versión inédita es mucho mejor que la del estudio". Seguro que muchos estarán pensando que eso tampoco es tan difícil, pero bueno, que una cosa son las buenas palabras y otra los hechos.

Eso sí, me da que lo más temprano que podemos esperar verlo será en 2026, aprovechando así el décimo aniversario de su estreno, y hasta tengo dudas que vaya a lanzarse entonces, pues ese nuevo DC de Gunn apenas habría tenido tiempo de asentarse. No obstante, tampoco me olvido de que Gal Gadot confirmó hace poco que seguirá siendo Wonder Woman, por lo que tampoco quedaría tan extraño poder ver ese montaje inédito.

La escena clave que no vimos

Por cierto, Ayer también contestó al mensaje de un usuario diciendo que estaba deseando ver la escena en la que Joker se enfrenta al Escuadrón Suicida en el metro y cómo la Harley Quinn de Margot Robbie rechaza entonces al villano interpretado por Jared Leto comentando apenado que "ese era el objetivo de la película"...

