Muere Stuart Gordon, leyenda del fantástico y director de 'Re-Animator', a los 72 años

Creador de no menos de tres de las películas de terror favoritas de nuestras vidas, el veterano Stuart Gordon, leyenda del género y probablemente el adaptador de Lovecraft más atinado y persistente conocido, ha fallecido a los 72 años.

El rey de la reaimación

Nacido en Chicago en 1947, Gordon llegó al cine rozando los 40, más bien tarde, pero con los deberes de la polémica y los escándalos superados con creces tras haber sido encarcelado por una adaptación teatral de 'Peter Pan' por la que fue acusado de obscenidad. Drogas alucinógenas, homosexualidad y la rabia que luego aplicaría a sus largometrajes ya estaban presentes a finales de los sesenta.

Tras unos años curtiéndose en la televisión, Stuart Gordon derribó todas las puertas con una ópera prima refrescante, adictiva, irrepetible: 'Re-Animator', su visión de las correrías del Herbert West de H.P. Lovecraft, sentaron cátedra y cambiaron el concepto del terror y el fantástico conocido hasta entonces.

No tardó mucho en doblar la apuesta con 'Re-Sonator' (From Beyond), donde volvía a repetir equipo y referente. El testigo reanimador acabaría en manos de su colega Brian Yuzna, y ya nunca sería igual. Tampoco para Gordon, que tras la deliciosa 'Dolls' cerró la etapa en Empire con la divertida 'Robot jox' para entrar en los 90 con la estupenda adaptación, en este caso de Poe, de 'El péndulo de la muerte'.

'Fortaleza infernal' y 'Space Truckers', y una adaptación de Lovecraft incluida entre ambas, la irregular 'Un castillo alucinante', fueron tres trabajos que conservaron el nombre del cineasta durante la década. Su paso por la Fantastic Factory de Barcelona con 'Dagon: La secta del mar', dejó algunos seguidores de esta adaptación con más sombras que luces, pero aún tuvo tiempo de ofrecer su trilogía de la madurez con unos trabajos tan ricos y variados como 'King of the Ants', 'Edmond' y 'Stuck', su despedida del largometraje en el ya lejano 2007.

Stuart Gordon deja un legado de género que seguirá sorprendiendo a generaciones venideras. Cine fantástico entrañable, grotesco, horroroso y siempre divertido. A partir de ahora solo nos queda esperar para leer sus memorias, anunciadas el año pasado, y que llevan por título 'Naked Theater and Uncensored Horror'. Descansa en paz, maestro del horror.