"No sé si quiero ver a Rooney Mara haciendo de mí". Sofía Coppola reconoce no haber visto 'Her' y explica la bronca que recibió en la premiere de 'Lost in Translation'

A riesgo de someterme a una lapidación en la plaza del pueblo, voy a iniciar este texto con una declaración controvertida: no aguanto 'Lost in Translation'. Pero no estamos aquí para hablar de mí, sino de cómo Michel Gondry abroncó a su directora Sofía Coppola en la premiére de su ópera prima, según cree ella, por lealtad a su buen amigo Spike Jonze.

Amor de colegas

Para entender todo un poquito mejor, debemos centrarnos en el hecho de que el largometraje protagonizado por Scarlett Johansson y Bill Murray se basó parcialmente en la ruptura del matrimonio entre Jonze y Coppola y, claro, al bueno de Gondry no le sentó demasiado bien que sometiesen a su colega Spike a una suerte de escarnio público.

Así explicó la ganadora del Óscar al mejor guión el momento en el que recibió el rapapolvo por parte del responsable de 'Olvídate de mí'.

"Me echó la bronca en el estreno, pero se disculpó. Creo que estaba siendo un buen amigo. Pensé que estaba defendiendo a Spike, pero me estaba menospreciando en mi estreno. Salió de su intento de ser un buen amigo de Spike".

Pero ojo, porque aquí no acaba una serie de hechos, declaraciones y casualidades que, sorprendentemente, enlazan con otra película que se me atraganta cada vez que me enfrento a ella. Esta no es otra que 'Her', dirigida por Spike Jonze y que reflejaría la otra cara de la moneda de su defenestrado idilio con su exmujer a través de la historia de un hombre que se enamora de una IA —que, por cierto, tiene la voz de Johansson— tras un divorcio.

Pues bien, resulta que Sofía Coppola ha reconocido no haber visto nunca la película, pero el tráiler le ha parecido suficiente para ver semejanzas con su trabajo de 2003.

"¡No la he visto! Por el trailer, parece lo mismo. Tenemos al mismo diseñador de producción, pero no la he visto. Sé que a la gente le gusta mucho, pero no la he visto". No sé si quiero ver a Rooney Mara haciendo de mi".

Y es que no hay mejor terapia post ruptura —o mejor medio de comunicación pasivoagresiva— que rodar un largometraje para lanzarle puyitas a tu ex.

Vía | Variety

En Espinof | Las mejores películas de 2023 y dónde las puedes ver