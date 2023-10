Noah Baumbach desvela que trabajar en el guion de 'Barbie' fue una pesadilla: "Creí que era una idea horrible"

Imagina por un momento que vienes de tener seis nominaciones al Óscar con una película tan personal como 'Historia de un matrimonio' y descubres que tu siguiente proyecto va a ser la adaptación a cine de las aventuras de una muñeca. Es normal que sientas que estás tirando tu carrera por la borda: es lo que le pasó a Noah Baumbach, que, según ha declarado, no estaba muy convencido con 'Barbie'.

Come on, Baumbach boy

El guionista y director no habló sobre 'Barbie' durante su estreno por culpa de la huelga de guionistas, así que está aprovechando ahora: tras una proyección en la sede de la WGA ha respondido a las preguntas de Judd Apatow durante más de una hora y ha afirmado eso que ya nos temíamos. "Creí que era una idea horrible y Greta me apuntó a hacerla". Y es que Margot Robbie, en su labor de productora, le pidió a Gerwig que la escribiera: ella aceptó, pero solo si Baumbach lo hacía con ella. El resto es historia.

Bueno, más o menos, porque el guionista y director no estaba precisamente convencido: "Yo estaba en plan 'No sé cómo esto puede ser bueno de ninguna manera'. Me bloqueé durante un tiempo y cada vez que ella sacaba el tema yo le decía 'Tienes que sacarnos de esto'. Y después vino la pandemia". Gerwig, que llegó un poco más tarde a la entrevista porque estaba en otra proyección de la película, contó lo que Baumbach le repetía durante el proceso.

"'No hay personaje y no hay historia, ¿por qué quieres hacer esto? No hay por dónde cogerlo'. Y el hacía llamadas para tratar de no hacerlo". Al final acabó por entender la visión de su mujer cuando le dio las primeras páginas del guion: "Barbie despertaba en su Casa de Ensueño, bajaba a su patio y se encontraba con alguien que estaba enfermo y muriendo. Leí esas páginas y pensé 'Ahora entiendo lo que es esto'. La película va sobre abrazar tu mortalidad".

Intentamos sorprendernos continuamente el uno al otro. Fue lo más gracioso que cualquiera de los dos hemos vivido, ¿vale? Y en cierto momento, yo pensaba 'Esto es lo mejor que hemos escrito jamás'. Incluso enfadado yo sabía que si realmente creía en ello, había algo ahí.

En Espinof: