"Nunca pensé que fuera un acosador". El director de 'Love Actually' admite que la escena más "grimosa" de su clásico navideño no ha envejecido bien

Para el guionista y director Richard Curtis, una escena de su película 'Love Actually' no ha pasado bien el test del tiempo. El cineasta reflexionó sobre la comedia romántica navideña de 2003 para The Independent UK mientras promocionaba su nueva obra 'Genie'. Con motivo del 20 aniversario del clásico, Curtis admitió que una escena en particular, en la que el personaje de Andrew Lincoln profesa su amor al de Keira Knightley con una serie de tarjetas, no es perfecta.

El guionista y director de la comedia romántica no pensó inicialmente que la icónica escena, en la que Mark utiliza frases escritas a mano para declarar en silencio su amor a Juliet tuviera connotaciones de "acosador". Sin embargo, veinte años después, Curtis tiene sentimientos encontrados sobre la misma.

"De hecho, se presenta en casa de su mejor amigo para decirle a la mujer de éste, por si acaso le abre la puerta, 'te quiero. Creo que es un poco rarito. Recuerdo que hace unos siete años alguien me cogió por sorpresa, me iban a entrevistar y me dijeron: 'Por supuesto, nos interesa sobre todo la escena del acosador', y yo dije: '¿Qué escena es ésa? Y entonces me contaron todo lo que pensaba el público".

Curtis continuó, disculpándose por el momento pero sin dejar de reconocer que no pasa nada por admitir que el tiempo pasa y la cultura se mueve constantemente:

"Todo lo que puedo decir es que mucha gente inteligente estaba involucrada en la película en ese momento, y no pensamos que fuera una escena de acosadores. Pero si es interesante o divertida por razones diferentes [ahora] entonces, ya sabes, Dios bendiga nuestro mundo en progresión. Me sorprende que alguien se sorprenda de que un escritor mire atrás 10 o 20 años y diga: 'Vivimos en un mundo muy diferente'".

El director de 'Notting Hill' había revisitado previamente la película para el especial del 20 aniversario del canal ABC 'Las risas y los secretos de Love Actually: 20 años después', durante el cual admitió que a la película le faltaba diversidad.

"La falta de diversidad me hace sentir incómodo y un poco estúpido, sabes, creo que hay una especie de tres tramas que tienen una especie de jefes y gente que trabaja para ellos. Hay un amor tan extraordinario que sucede cada minuto de tantas maneras [en la vida], en todo el mundo, que me hace desear que mi película fuera mejor.

Me hace desear haber hecho un documental sólo para observarlo... Las películas pueden actuar como un recordatorio de lo encantadoras que pueden ser las cosas y de cómo hay todo tipo de cosas que podríamos pasar por alto y que son, de hecho, los mejores momentos de nuestras vidas".

