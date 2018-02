Paul Thomas Anderson cree que 'The Master' es su mejor película

La nominación a Paul Thomas Anderson por la dirección de 'El hilo invisible' fue una de las sorpresas de lista de finalistas al Óscar 2018. Sorpresa porque su nombre no estuvo entre los más mencionados durante la temporada de premios; desde luego es un cineasta apasionante y, aunque Guillermo del Toro es el gran favorito para hacerse con la estatuilla, creo que cualquier amante del cine se alegraría si gana Anderson.

Aún es pronto para valorar el impacto de 'El hilo invisible' (cuyo título original es mucho más sugestivo y acorde al tono del film: 'Phantom Thread') y su lugar en la filmografía del autor estadounidense. A diferencia de otros realizadores, Anderson no ha aprovechado la promoción de su nuevo film para intentar colocarlo en la cumbre de su carrera, o entre lo mejor que ha hecho; cuando le preguntan por la película de la que se siente más orgulloso, elige 'The Master' (2012).

En una entrevista para LA Times, Anderson explicó por qué 'The Master' es su gran favorita:

"No creo que vaya a cambiar. La cantidad de emoción que puse en ella, y la que pusieron Phil [Seymour Hoffman], Joaquin [Phoenix] y Amy [Adams]. No estoy seguro de que sea un éxito completo. Pero eso me da igual. Se siente acertada. Se siente única, para mí. Sinceramente espero que sea algo que la gente pueda revisitar y disfrutar de un modo equivalente al orgullo que siento por ella. El orgullo puede ser algo peligroso, y no estoy siendo muy discreto al decir todo esto. Pero, simplemente, me siento realmente orgulloso de ella. Y por supuesto, hay un particular sentimentalismo vinculado a ella por numerosas razones personales. Está todo envuelto."

'The Master' se estrenó en el Festival de Venecia, donde arrasó logrando el León de Plata a la mejor puesta en escena y la Copa Volpi a la mejor interpretación masculina, ex aequo para Joaquin Phoenix y Philip Seymour Hoffman. Los dos actores y Amy Adams fueron nominados al Óscar, pero Anderson no, curiosamente, como si el director no hubiese tenido nada que ver en la creación de esas extraordinarias interpretaciones.

En su momento califiqué a 'The Master' de "obra maestra" así que, si bien nunca podré experimentarla de un modo tan íntimo como el autor, coincido en su entusiasmo por los logros de la película. Algo que me apasiona del cine es la creación de mundos y personajes, cuando se sienten tan únicos y reales que te transportan a otra realidad, y la simple contemplación de su vida en la pantalla resulta fascinante. En 'The Master' hay eso.

También en 'El hilo invisible', además de uno de los retratos de la vida en pareja más originales y estimulantes de los últimos años. Adoro el humor negro de 'Tres anuncios en las afueras' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri') pero si pudiera votar, votaría que el Óscar de mejor película fuese para la obra de Paul Thomas Anderson.

