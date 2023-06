La película de Marvel favorita de James Gunn no es la que parece. El director de 'Guardianes de la Galaxia' revela quién podría con 'Los Vengadores'

James Gunn no ha dejado de salir en las noticias desde el momento en que se unió a DCU como codirector del estudio, y ahora está ocupado renovándolo y dándole un nuevo aspecto. Tras confirmar al director de 'Flash' como responsable de 'Batman: The Brave and the Bold', la primera película que saldrá bajo su dirección será 'Superman: Legacy'. Sin embargo, aunque su última película de MCU ha traído la gloria perdida a Marvel Studios, ni esa ni ninguna de las otras películas de esa franquicia son sus favoritas.

Las películas de MCU/Marvel en la lista de James Gunn

'Guardianes de la galaxia vol. 3' de Gunn ha generado mucha emoción y ha serivido de bálsamo a Gunn tras haber recibido feedback negativo por hacer varios cambios en el Universo DC después de ser designado. El director apareció recientemente en el podcast Inside of You de Michael Rosenbaum, donde habló sobre varias cosas, como cuál es la parte más difícil de ejecutar un estudio, y también reveló su película favorita de MCU.

Cuando se le preguntó sobre su amada película de Marvel en general, dijo distintos títulos para cada etapa, Disney, Fox y Sony.

“Mi película favorita de MCU es Iron Man. Creo que es una película increíble y genial, pero mi película favorita de todo Marvel es probablemente Deadpool. Bueno, en realidad, no, mi película favorita de Marvel es [Spider-Man] Into the Spider-Verse'.

'Iron Man' es la película base del MCU, mientras que 'Deadpool' tiene un estilo muy similar al de sus películas, mientras 'Spider-Man: un nuevo universo' dio una presentación única al personaje. Además, Gunn también ha respondido a la vital pregunta de quiénes son los únicos que podrían zurrar bien a los Vengadores y no tiene ninguna duda al respecto.

"Mira, siempre pensé que los Guardianes de la Galaxia vencerían fácilmente a los Vengadores. Sencillamente son del espacio exterior. Tienen una tecnología bastante avanzada, por lo que sería difícil vencerles"

