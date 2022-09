"Los podcast los carga el diablo". Paco León recoge cable y se disculpa tras calificar 'Élite' como "una mierda muy grande"

El salseo y las polémicas de turno no son sólo cosa de la industria audiovisual estadounidense, y no tenemos más que recordar el jardín en el que se metió Paco León hace un par de días después de calificar la serie de Netflix 'Élite' —y otras similares— como "una mierda muy grande" en el podcast Nude Project.

Ese mismo día, los creadores del show, Darío Madrona y Carlos Montero, dieron por zanjada la polémica con una rotunda afirmación: "Éxitos como nuestra mierda le han producido su experimento"; haciendo referencia a 'Rainbow', el nuevo largometraje de León, que adapta —muy— libremente 'El maravilloso mago de Oz'.

Recogiendo cable

Ahora, en plena campaña promocional de la película, Paco León ha decidido recoger cable y pedir disculpas en público a Madrona y Montero. Ha sido durante el programa 'Hoy por hoy' de Cadena Ser, presentado por Àngels Barceló; espacio en el que el cineasta ha abordado el espinoso tema, alegando que, "Con cerveza en mano, he dicho cosas que no debería". Eso sí, después de haber admitido no haber visto la serie de marras.

📹 @pacoleonbarrios aclara sus declaraciones sobre Élite



"Con cerveza en mano, he dicho cosas que no debería. Me sabe fatal haber faltado el respeto a compañeros" pic.twitter.com/xv7K7vefc2 — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) September 28, 2022

León ha argumentado su postura de este modo:

"He dicho que es muy mala en un contexto muy determinado, en un podcast, que los carga el diablo, porque tú te relajas allí, te ponen una cerveza y crees que nadie lo escucha y en realidad sí.

Y he dicho cosas como mojón y mierda, que no se deben decir porque, aparte, yo soy bastante respetuoso con el trabajo de los compañeros porque precisamente sé lo que cuesta hacer una serie o una película y me sabe fatal haber faltado al respecto a compañeros, más allá de los gustos que todos tenemos, como los culos".

Pero si hay algo que puede solucionar lo que ha provocado una cerveza en la mano, eso es otra cerveza; porque Paco León ha comentado que, para enterrar el hacha de guerra, se irá de juerga con Madrona y Montero este mismo jueves: "Me he reconciliado con los creadores y el jueves nos vamos de fiesta".

Como decía Homer Simpson cuando brindaba en su honor: "¡Por el alcohol! Causa y, a la vez, solución de todos los problemas de la vida".