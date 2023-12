"Es porno de cameos". James Gunn tiene claro cuál es el gran mal de las películas de superhéroes

A todos nos ha pasado alguna vez. Estamos viendo una película de superhéroes y de repente, con una increíble fanfarria, aparece un personaje que no hemos visto en la vida y que se presenta como "Estribo" (o algo similar). Tras cinco minutos de ayudar a los héroes desaparece volando hacia su propio proyecto, con un poco de suerte. Y es normal que el público, que a estas alturas se las sabe todas pero normalmente no ha abierto un cómic en su vida, esté bastante harto.

Gunn contra los cameos

Si formas parte de ese público harto de cameos innecesarios, te gustará saber que James Gunn está de tu lado. Todo empezó con la noticia de que el gran reparto de su 'Superman: Legacy' (por el que se pasearán Chica Halcón, Señor Terrorífico, Green Lantern, Metamorpho y un largo etcétera) no serían simples cameos sino personajes con su propio arco de personaje en torno a Superman.

Fue entonces cuando un usuario le respondió en Threads (el Twitter de Instagram) "Por fin alguien que trata bien a los personajes más allá de hacerlos aparecer en pantalla diez segundos para marcar la casilla". James Gunn, envalentonado, afirmó "Lo llamo "Porno de Cameos" y ha sido uno de los peores elementos de las películas de superhéroes recientes. Si un personaje está en la película, tiene que tener un motivo en la historia".

Posteriormente matizó sus palabras para evitar ningún tipo de duda: "No me importan los cameos reales, si es un segundo o un momento, un easter egg. Lo que me molesta es cuando mutilan una historia elegante metiendo a personajes con calzador. No están ahí porque la historia los necesite, sino por otra razón". De momento, Gunn ya ha confirmado que su 'Superman Legacy' ya está en la fase final de guion y que se empezará a rodar relativamente pronto... aunque DC vivirá junto con Marvel ese paseo por el desierto superheroico que será 2024. Habrá que ver si es bueno o malo para el género.

