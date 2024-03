El público afirma que es la peor película de Christopher Nolan. Está equivocado, es una joya de la ciencia ficción y probablemente su mejor trabajo

Mucha gente suele decir que los críticos no tienen ni idea a poco que opinen lo contrario que ellos sobre determinadas películas. No dudo que a veces están equivocados -y también que yo mismo para nada tengo siempre tengo la razón-, pero tampoco olvidemos que el público también puede estarlo. Hoy traigo una prueba de ella, ya que en su momento afirmaron que el que probablemente sea el mejor trabajo de Christopher Nolan era su peor película.

El título en cuestión es 'El truco final (El prestigio)', la película que Nolan dirigió entre 'Batman Begins' y 'El Caballero Oscuro'. También es uno de sus largometrajes menos taquilleros -solamente 'Following' y 'Memento' ingresaron menos-, pero lo que ahora nos interesa es que también fue la que recibió una valoración más baja del público en Cinemascore con una B.

Ahí es justo destacar que en realidad se trata de un empate técnico con 'Tenet', que también recibió una B, pero las circunstancias extraordinarias que rodearon al estreno de esa película llevan tanto a que su pinchazo en taquilla como este punto haya al menos que matizarlo. A fin de cuentas, la amenaza del coronavirus llevó a que mucha gente prefiriese no acercarse a los cines a verla -y Cinemascore al final recoge las opiniones de aquellos que van el primer día a la sala en Estados Unidos-. Sin embargo, nada de eso aplica al caso de 'El truco final (El prestigio)'.

Imprescindible

Soy consciente de que el final de 'El truco final (El prestigio)' puede generar cierto rechazo en el público, pero incluso un recurso tan problemático en otro escenario encaja muy bien en esta adaptación de la novela de Christopher Priest comandada por unas estupendas interpretaciones tanto de Hugh Jackman como de Christian Bale.

A eso hay que sumar su impecable acabado formal, trasladándonos de lleno a la época en la que transcurre la historia e introduciendo un factor tecnológico que resulta esencial en el devenir de los acontecimientos. No me olvido tampoco de la fascinante presencia de David Bowie dando vida al legendario Nikola Tesla o al hecho de que es quizá la película que mejor refleja un tema constante en la mayoría del cine de Nolan: cómo la obsesión por conseguir algo puede llegar hasta un límite que provoca tu autodestrucción (o al menos se queda muy cerca de ello).

Tampoco me olvido de que es la única película de Nolan que, a mi juicio, no se resiente en los revisionados. Incluso 'Memento', que durante muchos años fue mi obra favorita suya, acaba sufriendo con ellos, mientras que hasta me atrevería a decir que 'El truco final (El prestigio)' mejora con ellos, pues uno ya es consciente de lo que te va a contar y está más atento a la forma que tiene su director de hacerlo.

