"Puedes sentarte enfrente de la televisión durante cinco horas". Martin Scorsese defiende la larga duración de 'Los asesinos de la luna' pidiendo respeto para el cine

Sí, es verdad, 'Los asesinos de la luna' dura tres horas y media, pero os aseguro que en ningún momento sientes que ha pasado ese tiempo. La película de Martin Scorsese es tan buena que sobrepasa cualquier expectativa y te lleva siempre hacia adelante con un ritmo firme y sin altibajos. El director lo sabe perfectamente, y por eso defiende a ultranza su elección de un metraje más que amplio al que no solemos estar acostumbrados.

Como un día con pan

Hablando con el Hindusian Times, el director ha expresado su reticencia a creer que el público no puede aguantar ese tiempo delante de una pantalla: "La gente dice que son tres horas, pero venga ya, puedes sentarte enfrente de la televisión y ver algo durante cinco horas. Además, hay mucha gente que va al teatro durante tres horas y media. hay actores de verdad en el escenario, no puedes levantarte y dar una vuelta. Lo respetas. Respeta el cine". Además, ha defendido la experiencia en cine todo lo que ha podido.

En el caso de 'Los asesinos de la luna', debería ser vista en la pantalla grande. ¿Estamos intentando hacer un blockbuster? No, estamos haciendo una película, que debería ser vista en la pantalla grande. ¿Otras películas que he hecho? Quizá no. A veces, es la fuerza de la película. Si funciona bien en una pantalla más pequeña es interesante. 'Los asesinos de la luna' podría verse en una pantalla pequeña, pero para sumergirte en ella, deberías sacar el tiempo para verla bien.

Este año los Óscar estarán plagados de películas muy largas, con las tres horas de 'Oppenheimer' y las tres horas y media de esta, pero lo importante en lo que Scorsese quiere que nos centremos no es en eso, sino en el conjunto que ha formado: "Juego con cada película para encontrar una nueva manera de contar la historia. A veces, una historia sin trama. Me gustan las tramas, pero a menudo me cansa crearlas. Tienes que encontrar una manera visual y auditiva de contar una historia a través de tu corazón. Las imágenes y los sonidos deberían reflejar cómo te sientes. Y eso significa la edición, no cuándo se corta".

En Espinof: