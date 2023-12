Quentin Tarantino reconoce que le hubiese encantado dirigir esta película de culto japonesa que "fue copiada por Los juegos del hambre"

A estas alturas de la película queda claro que la obra de Quentin Tarantino, además de su gigantesco talento como guionista y como director, se alimenta de su aún más grande cinefilia. La totalidad de su filmografía se ha construido en base a referencias a algunos de sus títulos favoritos de todos los géneros imaginables, pero este amor por el cine siempre deja alguna que otra espinita clavada en forma de envida sana hacia otros compañeros de profesión.

Deseo sangriento

Todos los apasionados del medio —o, al menos, la mayoría—, nos dediquemos o no a narrar historias en imágenes, tenemos un largometraje que nos gustaría haber dirigido si no se hubiese hecho ya. Por supuesto, el bueno de Quentin no es una excepción, y durante una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel desveló cuál es su elegido. Sí, es violento, muy especial y un clásico de culto moderno.

"Soy un gran fan de la película japonesa Battle Royale, que es en lo que se basó 'Los juegos del hambre'. Bueno, Los juegos del hambre' la copió directamente. Hubiese sido alucinante dirigir 'Battle Royale'".ç

'Battle Royale', dirigida por Kinji Fukasaku y estrenada en un ya lejano año 2000, cuenta la historia de un grupo de adolescentes elegidos por el gobierno para competir entre ellos en una batalla a muerte en una isla desierta y declarar ganador al único superviviente, que será tratado como una estrella de vuelta a casa. Una premisa que, sin duda, justifica a la perfección la comparación con 'Los juegos del hambre' de la declaración de Tarantino.

Como siempre, las obsesiones cinematográficas del director terminaron proyectándose en su propio trabajo, y en el año 2003 pudo quitarse la espinita clavada al fichar a la actriz Chiaki Kuriyama, que da vida a Takako Chigusa en 'Battle Royale' para interpretar a la letal Gogo Yubari en su extraordinaria 'Kill Bill'. Algo es algo.

