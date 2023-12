El showrunner de 'Doctor Who' desvela el cambio que propuso Disney plus y que mejoró el especial de Navidad

Como fan de 'Doctor Who' he de reconocer que estoy bastante entusiasmado con la nueva etapa de Russell T Davies. Y el especial de Navidad de este año (que se puede ver en Disney+), con la primera aventura "de verdad" (no sé hasta qué punto el de 'La risa' cuenta) de Ncuti Gatwa como el decimoquinto doctor me ha gustado bastante.

Un especial, titulado 'La iglesia de Ruby Road', que sirve como el clásico capítulo de introducción de una nueva companion, Ruby Sunday, interpretada por Millie Gibson. Como Quince ya había sido presentado bastante ampliamente en el anterior especial de la serie, Davies decidió dedicar más tiempo a que conozcamos la historia de esta expósita cargada de mala suerte... con el doctor como pequeño testigo.

La fuerza de la mavedad

De esta manera, durante este primer acto vemos una escena en la que el doctor evita que un muñeco de nieve gigante caiga sobre el taxi que lleva a Ruby y sus amigos. Una escena que concluye felicitando a un joven policía asegurándole que su novia le va a decir que sí a su propuesta de matrimonio. Un gran momento que no estaba en el guion original del episodio.

Así lo ha desvelado Russell T Davies en el 'Doctor Who Unleashed' dedicado a 'La iglesia de Ruby Road'. Según el showrunner de la serie de ciencia ficción, fue una escena añadida cuando desde Disney+ les pidieron que el doctor tuviese más presencia, es decir, que apareciese antes:

«Esta fue la última escena en añadirse. Disney siempre hace test [screening] de un primer episodio y lo testaron y la gente quería ver al Doctor antes, tan simple como eso. Volvieron con esa anotación y yo en plan "Bien, de hecho, OK, ¿quién no querría ver a Ncuti?"»

Una anotación afortunada y, la verdad, sí que se nota como un momento de pausa dentro del especial (que a mi juicio tarda un poco en presentar todo el peligro)... pero también creo que esta escena en conjunto mejora bastante el capítulo ya que, en perspectiva, encapsula la personalidad de Quince y da ese gran punto de calidez y humanidad necesaria para el personaje.

En Espinof: