"También es mi religión". Zack Snyder defiende a capa y espada que Batman pueda matar, pero comprende a los fans que critican su aproximación al personaje

Zack Snyder está que no para. Después de dejar a medio mundo con cara de póker después de asegurar que su 'Rebel Moon' se había visto más que 'Barbie' y que de haberse estrenado en cines y no en 'Netflix' hubiese recaudado "1.600 millones de dólares" —Miami se lo confirmó—, el cineasta ha vuelto a hacer subir el pan con unas declaraciones sobre uno de los aspectos más controvertidos de su paso por DC.

Matar o no matar

El tema en cuestión no tiene que ver con el uso del nombre Martha, sino con que su imponente Batman rompa el código moral del personaje asociado al canon y opte por matar sin miramientos a sus rivales en escenas como la espectacular pelea del almacén. Este hecho, hizo que los puristas hiciesen caer una tormenta de fuego tuitera sobre Snyder; algo que el director asocia a la pasión del fandom, con la que él también se identifica.

"Para mucha gente, es una forma de vida que han elegido. No es como si hubiese hecho una comedia romántica. La gente que ama [las películas de superhéroes]... Me encanta que lo vivan con tanta pasión. No voy a criticarlo de ningún modo porque yo vivo la misma vida. Para estos tíos, no es sólo una película. Y, en cierto modo, tienes que reconocer que es su religión y que lo viven. También es mi religión".

Para el bueno de Zack, que se vuelve a ganar un poquito el cielo con su proyección con los parroquianos comiqueros, cree que "suele meterse en problemas" por el modo en que "usa un punto de vista deconstructivista", porque los superhéroes "le importan".

"La gente siempre está en plan, 'Batman no puede matar'. Así que, que Batman no pueda matar es canon. Y yo pienso, 'Vale, bien, lo primero que pasa cuando dices esto es que quiero ver qué ocurriría'. Y ellos contestan, 'Bueno, no le pongas en una situación en la que tenga que matar a alguien'. Y yo digo, 'Bien, eso sería proteger a tu dios de una forma un poco rara, ¿no? Estás haciendo a tu dios irrelevante'".

Snyder cree que los fans no quieren ver a sus héroes "en una situación en la que no pueda ganar, porque no quieren verlos perder", pero tiene claro que no tiene ningún interés en un superhéroe que "tenga que mantener su estatus de deidad". Yo lo que tengo claro es que pocas cosas más interesantes a la hora de hablar de adaptaciones es que un autor, sea del medio que sea, abrace el material original y aporte su punto de vista y sus filias sobre él.

En Espinof: