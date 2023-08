Tenemos huelga para rato. Los guionistas vuelven a reunirse con las productoras, pero siguen llevándose como el perro y el gato

Del 7 de marzo al 7 de agosto de 1988, Hollywood se paralizó por completo por la huelga de guionistas más larga de la historia. Fueron 153 días que dieron su resultado. La de 2023, de momento, lleva 104 días en pie, pero tiene pinta de que va a superar con creces aquella. ¿La parte buena? Al menos los estudios ya se han sentado a negociar. No ha sido fácil.

El plan no funciona

Miles de millones de dólares se han perdido en California, no solo en la industria del cine sino en la hotelera, en restaurantes y un largo etcétera: al fin y al cabo, viven básicamente de servir a rodajes. Eso no va a ablandar el corazón de la AMPTP, el conglomerado de productoras que no darán su brazo a torcer tan pronto. El problema es que, esta vez, los guionistas tampoco.

Y la reunión que mantuvieron el 11 de agosto no ha sido precisamente para lanzar las campanas al vuelo. Al menos se supone que hablaron sobre los tres temas importantes de la huelga: la Inteligencia Artificial, los beneficios residuales del streaming y las mini-salas de guionistas... aunque los estudios iban preparados con el mismo plan, poco más o menos, que aprobaron los directores.

Aunque ahora la AMPTP ha puesto un nuevo acuerdo sobre la mesa, que se supone que los guionistas están estudiando, eso no significa que estemos cerca de acabar con la huelga: en la WGA han admitido que la reunión no fue "perfectamente bien" y que fue tan cordial como fría. En 2007, cuando las negociaciones colectivas no terminaron de funcionar, la WGA empezó a hablar estudio por estudio. Ahora, algunos como Paramount o Universal probablemente aceptarían lo que les pusieran delante pero otros como Netflix están cerrados en banda.

En la WGA siguen insistiendo en que "ningún miembro del sindicato se va a quedar atrás" y que siguen teniendo problemas porque los productores solo quieren hablar de ciertos problemas, ignorando los demás. Si para el 1 de septiembre llegan a un acuerdo habrá sido un milagro, porque entre guionistas y actores todo sigue apuntando más bien a 2024. Y después, la gran sequía que atemoriza a los distribuidores... con motivo. Se vienen tiempos duros en el mundo del cine.

En Espinof | 17 grandes películas que duran más de 3 horas y te dejan con ganas de más