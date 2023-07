"Tengo un mal presentimiento". George R.R. Martin desvela que su contrato con HBO ha sido suspendido y explica la situación de 'La casa del dragón' en plena huelga de actores y guionistas

Que Hollywood está pasando por una de sus peores crisis en décadas —con permiso de la pandemia—, más que una frase lapidaria con tintes sensacionalistas, es una realidad. El funcionamiento de la industria estadounidense actual están en un potencial proceso de cambio, y las huelgas de los sindicatos de actores y guionistas parecen ser el motor principal de este cambio de paradigma.

El juego de tronos made in Hollywood

George R.R. Martin, autor de la saga literaria 'Canción de hielo y fuego', adaptada a la pequeña pantalla en 'Juego de tronos' y en la precuela 'La casa del dragón', ha dado sus dos centavos sobre la huelga de la WGA, que califica como "la más importante de su vida". Ha sido en la última entrada de su blog, en la que habla así de la situación.

"Nadie puede estar seguro de cómo continuaremos a partir de aquí, pero tengo un mal presentimiento de que esta huelga será larga y amarga. Podría llegar a ser tan grave como la infame huelga de 1985, aunque espero que no. Estas huelgas no se tratan realmente de escritores, productores o showrunners famosos, la mayoría de los cuales están bien; estamos en huelga por los escritores de nivel inicial, los editores de historia, los estudiantes que esperan abrirse paso, el actor que tiene cuatro líneas, el tipo que está en su primer trabajo de equipo y sueña con crear su propio programa algún día, como yo lo hice en los años 80".

Martin ha explicado que su acuerdo con HBO fue suspendido el pasado 1 de junio, pero ha reconocido que tiene "mucho que hacer". Además, ha arrojado algo de luz sobre la segunda temporada de 'La casa del dragón', que ha logrado esquivar los efectos de las huelgas en activo.

"Todos los guiones se terminaron meses antes de que comenzara la huelga de WGA. No se ha escrito nada desde entonces, que yo sepa. [La serie] se rueda principalmente en Londres (y un poco en Gales, España y varios otros lugares), por eso el rodaje ha continuado. Los actores son miembros del sindicato británico Equity, no de SAG-AFTRA, y aunque Equity apoya firmemente a sus colegas estadounidenses (tienen una gran manifestación planeada para mostrar ese apoyo), la ley británica les prohíbe hacer una huelga de solidaridad. Si se retiran, no tienen protección contra ser despedidos por incumplimiento de contrato, o incluso demandados".

Por otro lado, el escritor asegura seguir trabajando en 'Vientos de invierno' "casi todos los días. Escribiendo, reescribiendo, editando y escribiendo más. Progresando constantemente. No tan rápido como me gustaría... ciertamente no tan rápido como a TI te gustaría... pero progreso de todos modos". Entre la novela y la obra de teatro 'The Iron Throne', cuyos guiones "están avanzando bien" según el autor, queda claro que el bueno de George está de sobra ocupado.

