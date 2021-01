Terry Gilliam no quería a Bruce Willis en '12 monos': "Odiaba esa boca a lo Trump que hace. Es como estar mirando un agujero del culo"

Hace apenas unos días se cumplió el 25 aniversario del estreno de '12 Monos', la magnífica película de ciencia ficción de Terry Gilliam y protagonizada por Bruce Willis. Sin embargo, el director tuvo dudas hasta el último momento sobre la conveniencia de fichar al actor, pues, como él mismo confiesa a Inverse, no había tenido problemas en ir rechazando a otras estrellas de cine que le propusieron para el papel de James Cole:

Había presión para fichar a una estrella. Fue en un tiempo en el que todavía era un director solicitado, así que la gente quería estar cerca de mí y tocarme, así que iban proponiendo todos estos nombres y yo seguía diciendo que no. Tom Cruise, Nicolas Cage...

La cosa fue diferente con Willis, pues charló con él y eso cambió la imagen que se había forjado del protagonista de cintas como 'Jungla de Cristal' o 'El último Boy Scout'. Sin embargo, había algo que le molestaba muchísimo de su forma de actuar:

Nunca había sido un gran fan de Bruce, pero me gustó hablar con él, pensé "Vale, es un tío inteligente, es divertido". Le expliqué mi preocupación con él como actor. Odiaba esa boca a lo Donald Trump que hace en las películas. Rectal. Es como estar mirando el agujero del culo a alguien.

Eso no impidió que se fichase finalmente a Willis, pero luego su actitud en el rodaje no fue precisamente la mejor. El propio Gilliam recuerda que le habían consentido demasiadas cosas dada su condición de estrella de cine, reconociendo que intentó dejarlo de lado, pero no fue siempre posible:

Bruce estaba trabajando muy duro para ser simplemente un actor trabajando, pero había sido consentido durante mucho tiempo por el éxito, así que de muchas formas era como un niño que estaba probando los límites de forma constante y luego viniendo con excusas estúpidas para llegar tarde al ser. Hubo un momento en el que tenía algo que parecía como una nota de su madre. Dejamos irse a Bruce durante un fin de semana largo y cuando volvió de repente era otra vez la superestrella Bruce Willis.

La sangre no llegó al río y ahora cuesta imaginar '12 Monos' sin Willis dando vida al gran protagonista de la función. Además, la película además de extraordinaria fue todo un éxito en taquilla, por lo que hubo final feliz para todos.