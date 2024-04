"Votar contra mí es votar a favor de los tests de audiencias": Zack Snyder reacciona al fracaso de 'Rebel Moon 2' defendiendo su libertad creativa

Hay derrotas que son difíciles de encajar. Zack Snyder, el que fuera el director de exitosas películas como '300' o 'Watchmen', o el favorito de la audiencia con su demandado "Snyder Cut", se ha pegado tremendo batacazo con 'Rebel Moon Parte 2'.

La película no auguraba grandes cosas tras las críticas y la tibia recepción de la primera parte. En aquel momento, Snyder ya avisó que lo mejor estaba por llegar y que no juzgásemos hasta que llegase la versión completa. Aunque "la versión completa" técnicamente aún no ha llegado, esta Parte 2 es de momento el final de la saga, o al menos del contrato que Netflix tenía con Snyder. Y con sus secuelas aún en el aire, es fácil ver como el panorama no es muy halagüeño. La audiencia de Netflix simplemente no está ahí.

Solo un intento más

Pero por mucho que las dos películas que conforman la saga hayan salido, estas versiones PG13 no son "la versión definitiva" de esta historia. Como Snyder volvió a recordar en una entrevista reciente.

"Cuando tengas las versiones del director, ahí es cuando llegará la verdadera catarsis. Pero esto es alcanzar un gran hito."

Hasta cierto punto, el fracaso con la versión "de estudio" casi que parece que estaba dentro de los planes del director y no le genera ningún tipo de antipatía con sus colaboradores en Netflix. Por el contrario, incluso insiste en que ambas versiones pueden coexistir perfectamente casi como si fueran "de universos alternativos".

"Las versiones R son como versiones de universo alternativo de la misma película. Quizás Sofía (Boutella) dice una línea de diálogo en la versión R que no dice en la versión PG13, y que es más emotiva. En la versión R todo está amplificado. Tiene un tono más satírico. El sexo y la violencia te hace sentir que estás en una versión más "heavy metal" de la historia. Así que hemos doblado la apuesta con eso."

Pero por mucho que se insista en versiones definitivas y haga declaraciones que refuercen la idea de que son dos películas completamente diferentes, el elefante en la habitación de las malas críticas y la baja audiencia es difícil de evitar. Y es difícil saber hasta qué punto pueden dar la vuelta a la tortilla cuando, el propio Zack Snyder nada menos que en la misma entrevista, sigue prodigando una vez más su libertad creativa.

"Te pueden gustar o no te pueden gustar mis películas, pero al menos son mías. Un voto contra mi es un voto a favor de los tests de audiencias. Si dices "Snyder es una mierda", también estás diciendo ¿sabes qué? ¡Dame más tests de audiencias! ¡Quiero Happy Meals!"

Esto nos lleva además a una gran contradicción. O juegas la carta de total libertad creativa. O juegas la de director retenido por los tests de audiencias. Pero ambas es un poco complicado de digerir.

Con Rebel Moon, es ya la tercera vez que Snyder trata de vendernos sus películas con parches, arreglando los desaguisados de la versión anterior. Tanto en 'Batman v Superman' como con las dos Rebel Moon, y pasando antes por 'La Liga de la Justicia', el creador no deja de decirnos que "a la próxima va la vencida".

Por otra parte, él mismo parece estar cada vez más arrinconándose en su condición de autor incomprendido. A la vez que delega menos y menos trabajo a otros (es la tercera película también que no cuenta con un director de fotografía) encaja peor las derrotas, y el enfoque para defender estas películas también es derrotista, desde actores diciendo que no entienden el fracaso hasta comparaciones con otras películas populares.

Esto no es casual, esta búsqueda de empatía es lo que ha generado esa sensación de tribu alrededor de un director cuyo fandom parece que es lo único que sostiene su cine desde hace años. Y este es cada vez más pequeño. Mientras promete que lo fliparemos con su próxima película cuando nadie está viendo esta, uno se pregunta para quién demonios sigue dirigiendo Snyder si no es para sí mismo.

