Zack Snyder amenazó con abandonar su versión de 'Liga de la Justicia' por un cameo de un Green Lantern al final

Por fin, tras cuatro años, el mítico "Snyder Cut" está ahí fuera. Y no hay una sola versión: desde hoy está disponible en HBO Max el montaje de 'Liga de la Justicia' de Zack Snyder​​ en blanco y negro. Tras estos dos estrenos, cabría pensar que Zack Snyder ha completado su visión y hemos visto la Liga de la Justicia tal como quería mostrarla al público. Resulta que no.

Claro que no. En una de las entrevistas que ha concedido recientemente, Snyder vuelve a repasar su complicado trabajo con Warner (ya nos confirmó el final de su etapa) y confiesa que estuvo a punto de renunciar a esta ansiada versión del director. Todo por una escena. Una nueva escena para el último tramo de la película que incluía la aparición de un Green Lantern.

Dos Lanterns aparecen brevemente en el "Snyder Cut". Durante la primera secuencia de batalla, donde Darkseid es derrotado, vemos a uno llamado Yalan Gur y más tarde descubrimos a Kilowog, cuando Cyborg ofrece una terrible visión del futuro con Superman convertido en villano. Sin embargo, Snyder quería incluir a otro Lantern más popular al final de su película (y no es Hal Jordan).

Tras despertar de esa extraña pesadilla sobre el futuro, Bruce Wayne recibe en su mansión la visita de Martian Manhunter, quien ofrece su ayuda para otra guerra que está por llegar; sin embargo, esa no era la escena que quería el director. Lo cuenta así:

"La última escena con Martian Manhunter, originalmente, la había rodado en Inglaterra. Y el diálogo era muy similar, pero debía ser uno de los Lanterns. Y entonces el estudio me dijo que no estaba autorizado para rodar nada . Durante la producción insistieron en eso. Y yo rodé cosas de todos modos, por supuesto, en mi patio. Y una de las cosas que rodé fue la escena de Green Lantern."

"Cuando vieron la película y vieron que puse eso ahí, me pidieron quitarlo. Y dije que renunciaría si intentaban quitarlo. Me sentí mal. La verdad es que no quería que los fans no tuvieran la película, solo debido a esa única oposición que iba a realizar."

"El Green Lantern era John Stewart. Y eso también fue parte de todo. Yo pensaba: no quiero quitar a una persona de color de esta película. No voy a hacerlo. Pero sentí que teniendo al Martian Manhunter de Harry Lennix al final estaba bien."