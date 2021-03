'La Liga de la Justicia de Zack Snyder': qué es el Knightmare y cuál es su línea temporal respecto a lo visto en 'Batman v Superman'

Puede que una de las noticias recientes más descorazonadoras para los devotos de la visión de Zack Snyder sobre los superhéroes de DC, haya sido la confirmación de que en Warner Bros. no tienen planes de continuar con el conocido como SnyderVerse tras el descomunal colofón que ha supuesto ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’; algo particularmente doloroso después de conocer los planes del director para las dos hipotéticas secuelas.

Además de privarnos de un final como Dios manda para la gran batalla entre Darkseid y el supergrupo protagonista, este punto y final supondrá que, salvo improbable sorpresa, nos quedemos sin ver en todo su esplendor uno de los mayores reclamos del DCEU. Me estoy refiriendo al conocido como Knightmare, y a su futuro apocalíptico devastado por los efectos de la ecuación anti vida.

Pero, ¿qué es exactamente esto del Knightmare? Y, lo que es más importante, ¿cuál es la línea temporal de este escenario distópico en el Universo DC? A continuación vamos a dar respuesta a estas cuestiones con una explicación fácil, sencilla y para toda la familia.

El Knightmare que nunca veremos desarrollado

Durante los eventos de ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’, los héroes de la función deben impedir que Steppenwolf logre hacerse con tres dispositivos, conocidos como Cajas Madre, que, en resumidas cuentas, servirían en bandeja de plata el planeta Tierra a Darkseid; el gran villano en la sombra. Finalmente, Batman, Superman y compañía cumplen su objetivo principal; aunque esto no quiere decir que hayan salvado los muebles a largo plazo...

En un momento puntual de la película, Cyborg tiene una visión a través de una de las Cajas Madre en la que la Liga de la Justicia sucumbe ante Darkseid, que acaba con la vida de Aquaman y Wonder Woman, y corrompe a Superman tras convertir a Lois Lane en cenizas —instantáneas que pudimos ver en el teaser titulado 'End of Everything'.

Lejos de quedarse en lo meramente premonitorio, estos hechos forman parte del que era el plan de Zack Snyder para continuar su proyecto superheróico, y queda reflejado en un epílogo que nos sitúa en ese futuro funesto conocido como Knightmare. En él, Batman se ve obligado a aliarse con Mera, Deathstroke, Cyborg, Flash y el mismísimo Joker para formar una suerte de resistencia contra los parademonios y las huestes de Superman; transformado en una suerte de tirano al más puro estilo 'Injustice' después de la muerte del amor de su vida.

Esto nos lleva directamente a 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia', donde vimos por primera vez el Knightmare a través de una especie de pesadilla que tiene Bruce Wayne. En ella, Batman lucha en este paraje desértico contra las criaturas al servicio de Darkseid y un grupo de militares identificados con el símbolo de Superman; únicamente para ser capturado y ejecutado por el propio Kal-El, que le sentencia tras decirle "ella era mi mundo y tú me la has arrebatado".

Cuando Bruce despierta de este mal sueño, se encuentra con Flash, ataviado con la armadura de protección que viste en el epílogo del Snyder Cut, que ha viajado en el tiempo para avisarle de que "la clave es Lois Lane" y pedirle que "les encuentre" en el futuro; dos alusiones a que la muerte de Lois desencadenaría los eventos del Knightmare y a la creación de la Liga de la Justicia para combatir a Darkseid en primera instancia.

Si organizamos la línea temporal de todo lo que hemos comentado hasta el momento, queda claro —o eso espero— que la escena del Knightmare que vemos en 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' se sitúa antes cronológicamente que la de 'Batman v Superman'; y un buen detalle de esto es que en la cinta de 2016, Batman lleva en su arma la carta que le da el Joker en el epílogo del Snyder Cut como símbolo de su tregua.

Para terminar, aún queda aclarar cuál es el plan de Bruce y compañía para arreglar el desaguisado en este indeseable futuro. Tal y como ha confirmado Snyder, Cyborg trabaja en una ecuación que, a través de una Caja Madre, permita a Flash viajar atrás en el tiempo para avisar a Bruce de que, por encima de todo, debe salvar a Lois; lo cual cierra el círculo entre lo visto en 2016 y 2021.

Lástima que sólo nos quede imaginarnos lo que podría haber dado de sí todo esto en un DCEU que ha optado por considerar canon el horror estrenado en 2017 bajo el título de 'Liga de la Justicia'.