Bill Cosby se convierte en Freddy Krueger y calabazas mutantes asesinas en el escalofriante programa doble sorpresa de Disney+ para Halloween

A medida que se acerca la tenebrosa temporada de Halloween, el canal americano Hulu lanza su evento anual Huluween, que presenta una serie de películas de terror de producción propia que se presentan al mismo tiempo en Disney+. Este 2024 han estrenado ‘Mr. Crocket’ y ‘Calabaza asesina’, dos películas con gore y comedia negra basadas en dos cortos de su serie ‘Bite Size Halloween’ que en esta ocasión ofrecen dos experiencias baratas y grotescas que habrían hecho una gran película antológica de dos episodios.

Huluween se ha convertido en un evento de la temporada de difuntos, ofreciendo una variedad de producciones que, desde 2019 a 2024, se ha ido reforzando con contenido fresco, usualmente a partir de cortos homónimos, que siguen la tradición de ir extendiendo las mejores muestras de forma orgánica, con todos los directores implicados, dándoles una oportunidad de trabajar con bajo presupuesto, pero mostrando nuevas voces y caras que forman una cantera interesante.

El presentador de programa maldito

Hay muchas películas presentadas en los eventos de Huluween a lo largo de los años, algunas como ‘Bad Hair’ o ‘Clive Barker's Books of Blood’, fueron abriendo el camino y el tono que posteriormente establecerían las adaptaciones de los cortos como ‘Grimcutty’, ‘Apéndice’, ‘El molino’, ‘Clock’ o ‘Matriarcado’, desiguales de calidad pero siempre con algunos elementos que no es tan sencillo encontrar en grandes estrenos de estudio y que resumen muy bien la modestia y voluntad de divertir de estos proyectos, que recuerdan a los estrenos para vídeo de la era previa a streaming.

Ambas harían un gran programa doble, al estilo ‘Grindhouse’, aunque la más potente de las dos es ‘Mr. Crocket’ sobre la experiencia de una madre que se embarca en una peligrosa búsqueda para salvar a su hijo de las garras un demoníaco presentador de un programa infantil con siniestros planes. La película está dirigida por Brandon Espy y cuenta con un reparto formado por Jerrika Hinton, Ayden Gavin y Kristolyn Lloyd. Un muy modesto, pero lleno de ideas, ejemplo de horror noire que convierte a una especie de Bill Cosby en un Freddy Krueger para la era de la nostalgia de los 90.

Tiene también elementos de la moda por los VHS malditos, con referencias a Sadako de ‘The Ring’ y juega con la reciente obsesión por los programas infantiles y los muñecos de ‘Five Nights at Freddy’s’ o los creepypasta al estilo de ‘Candle Cove’. Algo así como un episodio largo de ‘Pesadillas’ pero más turbio y sangriento. Es una serie B con todo lo que conlleva pero, además de ser bastante más perversa de lo que parece —ese niño mayor volviendo a su abusador—, tiene más encanto de ruido de estática que ‘El brillo de la televisión’.

Calabazas asesinas en la noche de Halloween

Si la anterior más de un punto en común con la serie 'Ellos: el miedo', por otro lado, ‘Carved’ ofrece un tono más cómico desde el género del slasher sobrenatural. Dirigida por Justin Harding, la película sigue a un grupo de supervivientes atrapados en un pueblo de recreación histórica en Halloween. Su única esperanza de sobrevivir es unirse contra una calabaza vengativa que ha cobrado vida. El reparto incluye a DJ Qualls, Chris Elliott y comparte a Elvis Nolasco, el actor de ‘Mr. Crocket’, en un papel totalmente diferente, pero que confirma un espíritu de doble sesión que parece rodada al mismo tiempo en dos platós separados por un biombo.

Su concepto no es muy original, pero su visión satírica del género recuerda a la idiotez de ‘Black Friday’, ya que no es ni más ni menos que un slasher sobrenatural plagado de splatter muy divertido, un tono de comedia idiota, body count bastante alto de diversos personajes a cada cual más estúpido, un ritmo incesante y valores de producción de episodio de ‘Into the Dark’. Dentro de sus limitaciones tiene cierto descaro que se echa en falta en estrenos de género "serios", y a un nivel de disfrute puramente gorrino no tiene nada que envidiarle a la última ‘Terrifier 3’.

Por supuesto, ‘Carved’ no es la ‘Cosecha Oscura’ de este año, pero mantiene viva la llama de las calabazas vivientes asesinas de videoclub como ‘Jack-o’ (1995), siendo casi una prima carnal de la de último segmento de ‘Tales of Halloween’ (2015), es decir, con capacidad autónoma y sin ser la cabeza de un enmascarado. Quizá ambas podrían haber apurado un poco su duración para redondear una hora y haber hecho el combo antológico más gamberro de la temporada de Halloween, pero tal y como están son un maridaje perfecto para una maratón de pizza y chucherías el 31 de octubre.

