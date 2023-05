Es una de las películas de acción más entretenidas de los años 90 y una de las mejores herederas de 'Jungla de Cristal': llega a Disney+ la obra cumbre de Steven Seagal

Menuda sorpresa acaba de darnos Disney+, pues acaba de sumar a su catálogo 'Alerta Máxima', sin lugar a dudas la mejor película de toda la filmografía de Steven Seagal. Eso sí, teniendo en cuenta que está distribuida por Warner, lo suyo habría sido que apareciese en HBO Max, pero bueno, lo importante es que ya podemos (volver a) disfrutar de ella en streaming.

Por qué es la mejor de Seagal

Estrenada en 1992, 'Alerta Máxima' supuso la cima como héroe de acción de Seagal, pero su carrera se hundió rápidamente tras el merecido éxito de esta película dirigida por Andrew Davis. Justamente su buen pulso tras las cámaras, que le valió para que Harrison Ford confiase en él para ocuparse de la estupenda 'El fugitivo', es una de las principales bazas de un espectáculo en el que también brillan sus villanos.

Nadie puede negar que el look de Tommy Lee Jones en 'Alerta Máxima' es un tanto estrafalario y que su interpretación tiende al exceso, pero eso no impide que haga un buen trabajo, sucediendo algo similar en el caso de Gary Busey. De hecho, no me sorprendería para nada que el enfoque de sus actuaciones fuera algo completamente buscado a modo de contraste con la de Seagal, quien nunca ha destacado por ser especialmente expresivo pero que aquí funciona mucho mejor de lo habitual en su larga carrera como héroe de acción.

En lo argumental, 'Alerta Máxima' no deja de ser una especie de 'Jungla de Cristal' en un barco, hasta el punto de que la entretenidísima tercera aventura de Bruce Willis como John McClane tuvo que descartar una primera versión por considerarse que se asemejaba demasiado a la aventura en alta mar protagonizada por Seagal. Si os habéis quedado con curiosidad sobre cómo habría sido esa 'Jungla de Cristal 3', no tenéis más que ver la ridícula 'Speed 2', pues ese guion descartado acaba reciclándose así.

Por cierto, Disney+ también ha subido 'Alerta Máxima 2', una segunda entrega esta vez en un tren, mucho más lujosa en medios y que cuenta con la curiosidad de ser uno de los primeros trabajos de Katherine Heigl, pero que a la hora de la verdad resulta bastante menos satisfactoria que la que ahora nos ocupa.

