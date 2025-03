Aquella vez que el programa musical más exitoso de la televisión echó de su casting a Elvis Presley

Para entender los grandes éxitos televisivos hay que mirar, nos guste o no, al pasado. No existiría 'Stranger Things' si no hubiera habido un 'Expediente X', no tendríamos 'Benidorm Fest' sin 'Pasaporte a Dublín' y jamás habríamos visto 'Friends' sin 'I Love Lucy'. Y en esa necesaria mirada al pasado nos encontramos con que desde los inicios de la televisión ya había formatos que se siguen emitiendo ahora, solo que un poquito reformados para los tiempos que corren. De hecho, en su día tenían tanta influencia que un pequeño error modificó para siempre la vida de un tal... Elvis Presley.

El semáforo vuelve ya

En Estados Unidos, Nielsen empezó a medir la audiencia en el año 1950, cuando tan solo había cuatro canales y los programas tendían a tener el nombre de su patrocinador, como 'The Colgate Comedy Hour', 'The Philco Television Playhouse' o 'The Goodyear Revue'. Por aquel entonces, de hecho, el programa más visto era uno olvidado por el tiempo, titulado 'Texaco Star Theater', que ya desde su tema musical inicial mostraba a trabajadores de las gasolineras Texaco cantando "Recuerda ser fiel a tu gasolina y aceite, cuando te salven tiempo y dinero te alegrarás". Ante todo, sutileza.

Aunque 'Texaco Star Theater' duró desde 1938 a 1956 (con varios de estos años exclusivamente en la radio) y le valió a su presentador, Milton Berle, el apodo de "Mr. Televisión", su liderazgo solo duró un año. En 1951, un formato de CBS esponsorizado, en este caso, por Lipton, le arrebató el puesto de cabeza y se convirtió en un imprescindible para aquella América que salía del periodo de post-guerra queriendo ser el país de las oportunidades: 'Arthur Godfrey's Talent Scouts', que era ni más ni menos... que una primigenia versión de 'Tú sí que vales'.

A lo largo de la temporada (primero en radio y después en televisión), Arthur Godfrey iba presentando a diferentes artistas que iban pasando de ronda gracias a los aplausos del público asistente. Por supuesto, y al contrario que en programas posteriores como 'El Semáforo', se tomaban tiempo en elegir un buen reparto y que todos los que actuaran (ya fuera cantando, haciendo stand-up, tocando un instrumento o fuera cual fuera su talento) hicieran un buen trabajo y no mostrar a gente para reírse de ella. A día de hoy nos puede parecer baladí y una tontería, pero era tal éxito que fue la plataforma de salida de gente como Lenny Bruce, Pat Boone o Don Adams (más conocido como el Superagente 86). ¿Cómo no iba a intentarlo el joven Elvis?

Afail-babuluba

Nos plantamos en marzo del año 1955. 'Talent Scouts' ya no era el programa más exitoso (el honor era, cómo no, de 'I Love Lucy') pero seguía siendo tremendamente influyente. Tanto, que todos los cantantes que querían ser algo en el país trataban de entrar como fuera. Y, por supuesto, entre ellos estaba un joven Elvis Presley, que no acababa de encontrar su lugar en el mundo: sus discos no funcionaban y todo lo que había conseguido aparecer en televisión fue en un programa de country que solo emitía en Louisiana llamado, precisamente, 'Louisiana Hayride'.

Muchos pueden pensar que fue un error de cálculo de Godfrey y sus ayudantes al no descubrir su talento inmediatamente, pero la realidad fue otra muy distinta: ni Elvis ni su equipo pensaron en lo que tenían que hacer para que le ficharan en 'Talent Scouts', un programa pensado para un público nacional, y no rural. Según el libro 'Memphis Lonesome', el cantante apareció en el set demasiado nervioso, se olvidó de la letra, se sacó un moco, apareció con un traje rojo sucio manchado de comida... Nadie quería ver esto por televisión.

Puede que fuera la persona más talentosa del mundo, pero, hablando en plata, en aquel momento parecía un vagabundo y, simplemente, no supo tocar bien. De haber conseguido el puesto, nadie sabe qué es lo que habría ocurrido... Pero lo cierto es que Elvis volvió deprimido a su casa y, después de darle muchas vueltas, en agosto de ese mismo año firmó un acuerdo con la agencia del Coronel Tom Parker, que dominaría el resto de su vida. Ya sabéis lo que pasó después: el éxito a costa de su salud mental y su estado físico, que le acarreó problemas hasta su muerte en 1977, solo 22 años después de aquel terrible casting.

Por su parte, la televisión fue cambiando, pero los concursos musicales encontraron su hueco definitivo en las parrillas televisivas mundiales, sobreviviendo a todas las tendencias posibles. En 2005, 54 años después del éxito de 'Talent Scouts', otro concurso musical se alzó con el número 1 de los Estados Unidos: 'American Idol'. Aunque en este caso, siendo honestos, las carreras que han lanzado no han ido mucho más allá, con la excepción de Kelly Clarkson o Jennifer Hudson (la mujer más joven en conseguir el EGOT, a sus 41 años). The times a'changing, pero no tanto.

