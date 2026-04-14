Dave Hogan, historiador militar, elige la película bélica más realista de la historia: "Todo se sentía auténtico"

Algo muy valorado por los amantes del cine bélico es el realismo de la película para que así uno se sumerja de lleno en la historia que nos cuenta. Luego cada cual tendrá su favorita personal, pero ahora vamos a hacer un repaso en el título que el historiador militar Dave Hogan pone por encima de todos los demás.

Hogan trabajó durante 37 años en el Centro de Historia Militar del Ejército de los Estados Unidos, por lo que es evidente que está muy familiarizado con las películas de guerra. Y la que ocupó la primera posición en su lista de las cinco más realistas fue 'Black Hawk Derribado', el inolvidable largometraje de 2001 dirigido por Ridley Scott.

Por qué es la película de guerra más realista

'Black Hawk Derribado' cuenta la historia real que tuvo lugar en Somalia en 1993 durante durante una misión estadounidense de pacificación organizada por Naciones Unidas. Todo se complica cuando dos helicópteros Black Hawk son derribados, por lo que salvar a los soldados heridos se convierte en la prioridad absoluta de la misión.

La película cuenta con multitud de rostros conocidos como Ewan McGregor, Josh Hartnett, Eric Bana, Orlando Bloom, Jason Isaacs, Tom Sizemore, Hugh Dancy o Tom Hardy, pero eso no fue lo que impresionó a Hogan. Lo que le dejó estupefacto fue lo realista que era mostrando operaciones de combate en un entorno urbano: "Todo se sentía auténtico. La sensación de aislamiento al intentar trabajar juntos en ese entorno. No siempre ves al enemigo que te dispara o a la multitud que rodea al helicóptero que se dirige al infierno".

El buen trabajo de 'Black Hawk Derribado' fue reconocido con dos premios Óscar, pero en taquilla fue una ligera decepción. Ahí es cierto que una recaudación mundial de 172 millones no está nada mal, pero su elevado coste de 92 millones lo complica todo mucho en términos de rentabilidad.

Por mi parte, no sé si 'Black Hawk Derribado' me parece la más realista, pero sí es una adición imprescindible al cine bélico, siendo una pena que actualmente no esté disponible en el catálogo de ninguna plataforma de streaming en España. Lo que si podéis es haceros con ella en 4K por 24,99 euros para disfrutar de ella en casa con la mejor calidad audiovisual posible.

En Espinof | Las 31 mejores películas de guerra de todos los tiempos

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más