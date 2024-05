'Furiosa' ha utilizado IA y no nos habíamos enterado. George Miller fusionó los rostros de Anya Taylor-Joy y Alyla Browne para hacer más convincente el salto temporal de la película

Está claro que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Por mucho que la ética parezca estar al margen del uso de esta herramienta en pleno proceso evolutivo, son muchos los sectores que ya la están abrazando de un modo "responsable", utilizándola como un mecanismo para perfeccionar procesos y técnicas existentes y no como un ente creativo, como hacen los IA-bros autodenominados artistas tras escribir prompts en IAs generativas.

Sea como fuere, y dejando a un lado beefs y debates sobre qué es y qué convierte en arte una creación, vamos a proyectar nuestras miradas sobre el último y sorprendente trabajo con inteligencia artificial que nos ha dejado la industria cinematográfica. Este se encuentra en 'Furiosa' y, personalmente, he de reconocer que de no haber escuchado a Anya Taylor-Joy en The Kelly Clarkson Show —vía Variety—, no me hubiese enterado del truco.

Según ha revelado la protagonista de la última entrega de la saga 'Mad Max', el equipo utilizó presuntamente el apoyo de la IA para hacer más convincente el salto temporal del largometraje, fusionando los rostros de Alyla Browne —la actriz que da vida a la heroína titular de niña— y la propia Taylor-Joy en ambos tramos de la película.

"George Miller tuvo la idea muy pronto. El público ya se estaba acostumbrando a una nueva Furiosa [en referencia a Charlize Theron]. Quería que la transición entre ambas actrices [Browne y Taylor-Joy] interpretándola fuera perfecta. Así que pasé dos días haciendo las cosas más locas que te puedas imaginar. Y mezclaron nuestras caras".

Según la intérprete, la gente de DNEG y Framestore a través de un proceso del que no se han revelado detalles, pero que sugiere el uso de la IA si tenemos en cuenta que la compañía Metaphysic IA aparece en los títulos de crédito del filme, incorporó un 35% de su apariencia sobre Browne al principio de la cinta; un porcentaje que fue aumentando hasta las últimas escenas de la joven actriz, en las que su rostro cuenta con, aproximadamente, un 80% de rasgos de una Taylor-Joy que recordó la necesidad de regular el uso de estas tecnologías.

“Hay una razón por la que nuestra industria se fue a huelga. Es algo que da miedo, y creo que si vas a usarlo, tienes que ser honesto al respecto y siempre tiene que ser consensuado. Es la falta de consentimiento en cualquier cosa en la vida lo que da miedo”.

Esta no ha sido la primera, ni será la última vez que la inteligencia artificial se integre en los procesos de VFX para alterar la apariencia de los actores. Sin ir más lejos, ILM ya utilizó aprendizaje automático para rejuvenecer a Harrison Ford en 'Indiana Jones y el dial del destino', y 'Here', la nueva película de Robert Zemeckis, contará con los servicios de Metaphysic AI para envejecer progresivamente a Tom Hanks y Robin Wright. Los Oscars al mejor maquillaje y peluquería no volverán a ser lo mismo a partir de ahora...

