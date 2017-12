Netflix presenta el sugerente tráiler de 'Wormwood', la nueva serie casi-documental de Errol Morris

Últimamente, es común encontrarse en Netflix una gran oferta de documentales. Tanto que series documentales como 'The keepers' (2017) forman parte de los contenidos favoritos de muchos subscriptores. No es de extrañar que deseen implementar su jerarquía en ese ámbito, por lo que el nuevo paso será colaborar con el gigante del estilo, Errol Morris.

El resultado es una nueva serie documental de seis episodios dirigida por el responsable de 'The Thin Blue Line' (1988), 'The Fog of War' (2003) y 'A Brief History of Time' (1991). Bajo el nombre de 'Wormwood', el trabajo presenta elementos de docudrama ficcionalizado e involucra cuestionamientos a la CIA, científicos del ejército y el proyecto secreto llamado MK Ultra, que experimentaba con humanos para concretar control mental. Ahora se nos ha presentado su absorbente nuevo tráiler.

Según su descripción, el documental "explorará los límites de nuestro conocimiento sobre el pasado y a lo que podemos llegar en la búsqueda de la verdad, centrándose en la historia de cómo un hombre, durante 60 años, ha intentado dar con las circunstancias de la muerte de su padre y cómo eso se entrelaza con oscuros secretos de Estados Unidos".

Con papeles de Peter Sarsgaard, Molly Parker, Tim Blake Nelson, Jimmi Simpson y Bob Balaban, el documental es un formato poco usual y promete una experiencia diferente en el género. De momento, la academia no lo ha aceptado como documental por ser demasiado episódico. El próximo 15 de diciembre, es decir la próxima semana, podremos verlo en Netflix.

Vía Slashfilm