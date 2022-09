'Kingdom of the Planet of the Apes': primer vistazo a la nueva película de 'El planeta de los simios', en manos del director de 'El corredor del laberinto'

No sé cómo ha pasado tan rápido el tiempo, pero ya hace cinco años que Matt Reeves nos sirvió en bandeja de plata el cierre de la última trilogía de 'El planeta de los simios' con la fantástica 'La guerra del planeta de los simios'. Pero, como era de esperar, este gran final no va a impedir que la gente de 20th Century Fox Studios siga exprimiendo una de sus licencias más jugosas.

Vuelven los monetes

Tras un lustro de espera, al fin empiezan a aflorar los detalles sobre la próxima entrega de la saga, que supondrá su décima producción cinematográfica. Estos comienzan por el título, que será tan sugerente como 'Kingdom of the Planet of the Apes', cuya traducción al español, probablemente, termine siendo 'El reino del planeta de los simios'.

Pero esto no es todo, ya que también han salido a la luz los nombres del director y los primeros miembros del reparto involucrados en el proyecto. Su máximo responsable será Wes Ball, conocido por haber estado al frente de la trilogía de 'El corredor del laberinto' y por haber capitaneado la infructuosa adaptación a la gran pantalla del magnífico cómic 'Mouse Guard'.

En lo que respecta al elenco, 'Kingdom of the Planet of the Apes' ha encontrado en Owen Teague —'It'— a su protagonista primate. Junto a él, estarán Freya Allan —'The Witcher'— y Peter Macon —'The Orville'—, cuyos roles aún no están definidos, pudiendo pertenecer a la facción simia o a la de los humanos supervivientes; aunque esto es sólo especular, ya que la premisa de la película, que continúa siendo un misterio.

Acompañando estos adelantos, un primer concept-art en el que puede verse a un simio a caballo que parece estar haciendo cetrería recorriendo las ruinas de la civilización humana devoradas por la naturaleza, nos permite hacernos una idea de por dónde irán los tiros en una nueva aventura que estará escrita por Josh Friedman, Rick Jaffa —ambos responsables de 'La guerra del planeta de los simios' y Amanda Silver —'El origen del planeta de los simios'.

Por el momento, 'Kingdom of the Planet of the Apes', cuyo lanzamiento se espera para 2024, no cuenta con fecha de estreno, pero estaremos atentos a cualquier novedad al respecto.