Marvel retrasa 'Echo', 'Daredevil: Born Again' y la mayoría de sus series por la huelga de guionistas: no son los primeros ni serán los últimos en un Hollywood diezmado

Estaba cantado que los estrenos no iban a seguir en sus fechas como si nada, y muy probablemente, si la huelga no se soluciona de alguna manera mágica, veremos retrasos mucho más evidentes durante las próximas semanas, sobre todo después del Labor's Day (o sea, hoy). Tras el cambio de fechas de 'Dune: parte 2', los siguientes en abrir fechas han sido los encargados de las series Marvel en Disney, que han retrasado casi todo su calendario televisivo por motivos obvios. ¿Saturación superheroica? No: gente exigiendo sus derechos.

A esperar sentado

La única que, al haber sido ya anunciada, mantiene su fecha de estreno, es la temporada 2 de 'Loki', que se estrenará el 6 de octubre. A partir de aquí, un baile de fechas, empezando por '¿Qué pasaría si...?', que verá el estreno de su segunda tanda de episodios en diciembre, durante Navidad. Teniendo en cuenta que originalmente iba a estrenarse en enero, uno solo puede preguntar qué demonios está pasando aquí.

La que más está sufriendo el miedo de Marvel a un fracaso es 'Echo', el spin-off de la villana de 'Ojo de Halcón' del que tantas cosas hemos estado oyendo y tantas impresiones está dejando. Ahora la serie ha pasado del 29 de noviembre a enero de 2024, pero eso no impedirá que su plan siga igual: estrenar todos los episodios a la vez, lo que da muy mal augurio sobre su calidad.

Por su parte, la animada 'X-Men 97' ha pasado del otoño de 2023 al inicio de 2024 y tanto 'Wonder Man' como 'Daredevil: born again' y 'Ironheart' de momento no han podido rodarse por completo antes de la huelga, así que se quedan con una fecha indefinida. La serie que más tumbos ha dado, de todas maneras, es 'Agatha', el spin-off de 'Bruja Escarlata y Visión' que no solo se ha propulsado hasta otoño de 2024, sino que ha cambiado su nombre por segunda vez. Primero fue 'Agatha: House of Harkness', dsepués 'Agatha: Coven of Chaos' y ahora se ha anunciado que se llamará de forma oficial 'Agatha: Darkhold Diaries'. A este paso yo la llamaría 'Agatha: It's getting too late'.

