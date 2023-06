Hoy en TV: la película de acción protagonizada por un héroe imposible perfecta para los que se quedaron con ganas de más sangre tras 'John Wick 4'

El éxito de 'John Wick' por sorpresa revolucionó las productoras de medio mundo. De repente, no era necesario que un joven con más horas en el gimnasio que en un set de rodaje cogiera siete metralletas para atraer al público: bastaba con un héroe de acción improbable que fuera destrozando mandíbulas y quitando vidas siguiendo el cauce de una venganza a priori imposible. Y de aquellas cenizas, el fuego de 'Nadie'.

El héroe más improbable

Bob Odenkirk es uno de los actores más carismáticos de las últimas décadas: gracias a él, 'Better call Saul' (y en gran parte, 'Breaking Bad') fueron hitos televisivos. Nacido en la comedia del imprescindible y, al mismo tiempo, inédito en España, 'Mr. Show', Odenkirk ha hecho drama, comedia, animación, lo que le eches encima. Pero, ¿héroe de acción? ¿A sus 55 años? Eso seguro que no estaba en la quiniela de nadie.

Y, sin embargo, 'Nadie' funciona exactamente por eso. Porque Bob Odenkirk no es el actor que ningún director de casting habría puesto como protagonista de una saga de acción, pero en cuanto ves la primera pelea de la cinta sabes que solo puede ser él, educado en la comedia y tan alejado hasta la fecha de papeles de "tipo duro" que solo puedes admirar su dedicación a dar, recibir y acabar con la cara magullada.

La comparación con 'John Wick' no es baladí: al final, el estudio tras ambas franquicias es el mismo, 87North Productions, que también están detrás de otras joyitas de la adrenalina moderna como 'Bullet train' o 'Kate'. Y sí, claro que se está hablando de un posible crossover, aunque sea sutil. Después del bombazo de 'Nadie', que recaudó tres veces y medio lo que costó, ¿cómo no iban a querer tenerle mano a mano con Keanu Reeves?

Nadie sabe nada

Lo mejor de 'Nadie' es que se nota que Bob Odenkirk pone toda la carne en el asador: podría hacerse a un lado y dejar que los dobles de acción recibieran por él, pero prefiere tomar el camino Tom Cruise de la vida. O sea, no engañar al espectador, ponerse en forma y que se note en cada puñetazo y cada disparo el cansancio, la madurez y, en el fondo, lo bien que se lo está pasando siendo el héroe de acción por una vez.

Eso sí: por más que no pare de señalar el trasfondo cómico de Odenkirk, 'Nadie' no destila ironía. Es una película seria de acción, y no pretende ser otra cosa. En ningún momento vas a ver un corte para decir una frase graciosa o a unos personajes amables divirtiéndose entre ellos: uno tarda poco en cambiar el chip y darse cuenta de que el actor consigue mostrarse como un tipo duro sin necesidad de utilizar la red de seguridad de la comedia. Es brutal, es sangriento, es duro y en ningún momento se siente como una copia vacía de 'John Wick'.

En unos tiempos de cine clónico, héroes de acción intercambiables y películas que pretenden crear emoción subiendo el volumen de la música sin nada que lo acompañe, 'Nadie' es una rara avis capaz de divertir tomándose en serio a sí misma, exprimiendo todo el carisma de un actor que jamás se había visto en esta, utilizando 'John Wick' como manera de evolucionar y no de hacer copy-paste. Una auténtica maravilla del cine de acción contemporáneo que haríais muy bien en no perderos. Por si acaso, eso sí, coged pañuelos por si la sangre os salpica.

