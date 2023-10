"The Continental son tres películas y no debería verse como una miniserie". La importancia en el spin-off de 'John Wick' para Amazon Prime Video de la música y el vestuario

El gran evento televisivo que era 'The Continental' ha llegado a su final con el estreno del tercer y último episodio de esta miniserie situada en el universo de 'John Wick'. Está por ver que vaya a haber más entregas, pero lo que sí podemos daros ahora son más detalles sobre cómo se hizo.

Hace unos días compartíamos con vosotros nuestra entrevista a Basil Iwanyk y Erica Lee, productores de la franquicia desde la primera 'John Wick', y hoy toca hacer una parada en las charlas que tuvimos con Raffertie y Sarah Arthur, el compositor de la banda sonora y la diseñadora de vestuario de la producción para Amazon Prime Video.

Las claves de la música y el vestuario

Arthur no dudó en destacar que "como ya era fan de 'John Wick', fui muy consciente de la presión que iba a tener para dar a 'The Continental' su propia identidad y manteniendo su nexo con la saga 'John Wick'. Tuvimos que mantenernos fieles al espíritu de los años 70, ser todo lo auténticos que fuera posible", mientras que Raffertie apuntaba lo siguiente sobre su fichaje por 'The Continental':

La primera conversación que tuve con Albert Hughes fue para decirme que me olvidase de los años 70, la serie ya va a tener mucho de esos años por otras vías. Eso me dejó mucho espacio para jugar con la música. Ya había escuchado algo de música antes y se centró en decirme “Me gusta esto, ¿puedes componer algo para la serie en esta línea?”. Sí que hay algunos detalles que llevan a los 70, como el uso de los sintetizadores, pero estuvo genial no tener que referenciarlo de forma constante.

Por su parte, Arthur sí que tuvo que incidir de forma especial en los años 70 a la hora de diseñar los trajes que iban a lucir los personajes, aclarando que incluyó varios detalles que vinculan a los Winston y Charon del pasado con los que vimos en las cuatro películas protagonizadas por Keanu Reeves, que 'John Wick 5' sigue un poco en el aire. Además, incidió en que preparar los trajes para que se pudieran usarlos en las escenas de acción fue un reto, pero especialmente con estos personajes:

Probablemente los más difíciles fueron los gemelos, porque tenían que lucir muy duros y directos, pero también tener mucha flexibilidad para sus movimientos. El abrigo tenía que reflejar ese aspecto escurridizo.

De los temibles gemelos también habló Raffertie cuando destacó algunos personajes para los que creó un tema musical propio y qué buscaba conseguir con cada uno de ellos:

Lo primero que escuchas es el tema de los hermanos y los conocemos siendo niños, así que quería componer algo que fuera casi como una nana. Es muy sencillo y delicado. También algo cíclico, ya que representa la relación entre ellos, que acaban volviendo el uno con el otro. Una combinación de todo eso sucede al final del primer episodio, que es muy emocionante. Con el personaje de Cormac hay unos aires de grandeza y quise reflejar eso de una forma casi neoclásica. Y con los gemelos sucede algo curioso, y es que no hablan en toda la serie, lo que me permitió crear un lenguaje para ellos, ya que los sonidos que hacen es un poco como si estuvieran hablando. Tu cerebro siente palabras pero en realidad no están diciendo nada.

Una confesión que hizo Arthur es que la máscara que lleva el personaje de la Alta Mesa interpretado por Katie McGrath no fue idea suya, ya que se le ocurrió a Albert Hughes, director del primer y el tercer episodio de 'The Continental', pero sí que aportó un pequeño detalle:

La máscara de la mujer de la alta mesa fue una idea de Albert Hughes. Yo no hice realmente la máscara, era de atrezo, pero ayudé con ella, como con el color de los labios para que fuera a jugar con su traje, pero fue principalmente ida de Albert y creo que estuvo muy inspirado.

Volviendo a la música, Raffertie destacó que no tiene ninguna preferencia a la hora de cuándo ponerse con ella durante el proceso, aunque en este caso fue "desde que estaban con los guiones, así que me puse con la música antes de que empezasen a rodar, pero no es hasta el primer montaje cuando sabes si lo que has escrito funciona. Lo habitual es que no, pero suele haber pequeños chispazos de lo que surge algo".

Por último, Arthur, que previamente había trabajado en series tan conocidas como 'Sherlock' o 'Sandman', incidió en que 'The Continental' "forma parte del universo 'John Wick', y eso es muy especial y me encantó que me pidieran hacerla", mientras que Raffertie realiza la siguiente reflexión sobre cómo enfrentarse a ella:

Lo que diferencia a 'The Continental' de otra series en las que he trabajado es la escala. En realidad son tres películas, no es una serie de televisión en el sentido tradicional. Luce y suena como una película. Creo que tiene que verse así en lugar de como una serie

