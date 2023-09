¿Sigue vivo el personaje de Keanu Reeves y habrá 'John Wick 5'? Los productores de la saga dan su visión sobre el final de la cuarta película

Uno de los grandes bombazos del cine de acción de este año ha sido 'John Wick 4', una película que a priori parece una despedida inmejorable para el personaje interpretado por Keanu Reeves. Sin embargo, Lionsgate anunció poco después que ya había puesto en marcha 'John Wick 5', lo cual nos dejaba con grandes dudas sobre lo que habíamos visto al final de la anterior película.

La versión de los productores

Con motivo de la campaña promocional de 'The Continental', la notable serie que podéis ver en Amazon Prime Video, tuve la ocasión de entrevistar a Basil Iwanyk y Erica Lee, quienes trabajan como productores de la franquicia desde la primera 'John Wick'. Obviamente, tuve que preguntar sobre si John Wick sigue o no vivo y ambos respondieron, aunque no de la forma definitiva que todos deseamos.

Cuidado con los spoilers de aquí en adelante

Lee arrancó diciendo que "sí, en mi cabeza él sigue vivo", pero fue Iwanyk quien se extendió más en su respuesta, dejando claro que para él, como espectador, no hay duda de que el mítico personaje sigue vivo. No obstante, la clarificación final por su parte es un jarro de agua fría importante:

En mi corazón, John sigue vivo, está en paz y es feliz. Sé que también está la teoría de que está en el cielo con su mujer, pero no creo que John crea en el cielo. Él es suficientemente inteligente para saber que ha hecho lo suficiente para no verlo nunca. En mi imaginación, él está en paz, sea cierto o no, aunque no lleguemos a ver 'John Wick 5'. Creo que lo mejor del final es la gente saliendo del cine preguntándose si John Wick sigue vivo y haciendo sus teorías. Dicho esto, no hay ninguna versión oficial sobre si sigue vivo o no, ni siquiera por nuestra parte.

Recordemos que Chad Stahelski, director de las cuatro películas de la saga, anunció antes del estreno de 'John Wick 4' que había llegado el momento de dejar descansar al personaje, pero dejando la puerta abierta a una quinta entrega más adelante. Una vez vista la película, parecía que ese descanso iba a ser eterno, pero claro está, en Lionsgate no quieren dejar morir la gallina de los huevos de oro.

Por su parte, Revees afirmó que una condición indispensable para su posible regreso es que Stahelski dirija esa hipotética 'John Wick 5', pero dejando caer también que "para mí, creo que John Wick ha encontrado la paz". No pinta bien, sobre todo porque también sabemos que suplicó que matasen a su personaje de forma definitiva en la cuarta entrega, pro el propio Iwanyk confesó que fueron incapaces y que optaron por dejar "abierta la posibilidad un 10%".

Al final todo depende que Stahelski y Reeves encuentren una historia que les motive contar, y el problema está en dar con ella. Por mi parte, lo único que podría llegar a ver que lo justifique es algo relacionado con el mentor de Wick, aquella persona que le inició en este fascinante universo de asesinos, ¿y vosotros?

En Espinof: