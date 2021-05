"Zack Snyder se aseguró en 'Ejército de los muertos' de que todos teníamos nuestro momento para brillar". Dave Bautista

'Ejército de los muertos' se perfila como uno de los grandes estrenos cinematográficos del año. Este viernes 14 de mayo llega a las salas y apenas una semana después se lanzará en Netflix. En Espinof ya hemos compartido nuestra crítica del último trabajo con Zack Snyder, un artículo con lo más destacado de nuestra charla con el cineasta y ahora es el turno de la conversación que junto a otros medios mantuvimos con Dave Bautista, el gran protagonista de la función.

No encasillarse y trabajar con Zack Snyder

Algo que parece importarle especialmente a Batista es no acabar encasillado en un mismo tipo de papel, ya que él mismo destacó que "No quiero ser un héroe de acción invencible, quiero ser un héroe de acción con el que la gente pueda identificarse". De hecho, apuntó que "me atraen especialmente los dramas", pero que en su opinión al final "todo depende del personaje, no tanto del proyecto".

En el caso de 'Ejército de los muertos' comentó que "Zack me dio la libertad para dar emoción al personaje y a la relación con su hija, porque creo que eso es el corazón de la película esa redención" y que no fue consciente de su contenido político hasta el mismo rodaje, aunque aclaró sobre las intenciones de Snyder que "creo que quería que supiéramos que había un mensaje en particular sin forzarlo, sin que toda la película fuera sobre eso".

Batista también confesó que "he querido trabajar con Zack durante años" y que conseguirlo ha sido "una experiencia a la que alguien como yo no puede poner precio". Además, señaló que esperaba que su participación en 'Ejército de los muertos' hiciera que "la gente se sienta cómoda invirtiendo en mí como protagonista".

Tampoco tuvo problemas en reconocer que "conocí a todos los actores cuando empezamos a rodar, no hice pruebas de guion con nadie", pero que todo fluyó con naturalidad, dando además mucho mérito al trabajo de Snyder para conseguirlo: "Zack fue genial capturando las fortalezas de todos y asegurándose de que todos tenían su momento para brillar".

Sobre su actuación reconoció que "hubo escenas en las que tuve que estar muy emocionado, fue casi terapéutico", pero es que algo que él mismo buscaba para luchar contra ese posible encasillamiento: "Pedí escenas así, porque son las que hacen que el público me vea de otra forma".

Lo que más le gusta de la película

Por último, quise saber cuál era su escena favorita de la película, algo en lo que no quiso mojarse, pero sí destacó lo siguiente:

Algunos de mis momentos favoritos de la película son cuando Vanderohe y Dieter están juntos. Creo que los personajes de Omari Hardwick y Matthias Schweighöfer son personaje muy diferentes pero encuentran la forma de tener esta química mágica juntos, cada vez que aparecen juntos en pantalla me lo paso pipa.